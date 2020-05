Rejet de la plainte de Molotov contre TF1 et M6 devant l’Autorité de la concurrence

L’Autorité de la concurrence a finalement rejeté le recours de Molotov contre les deux groupes. La plateforme n’a pu apporter suffisamment de preuves pour démontrer les prétendues atteintes concurrentielles dont elle s’estimait victime.

Le 12 juillet 2019, Molotov saisit l’Autorité de la concurrence pour dénoncer les pratiques de TF1 et M6. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à 2015. Cette année, la plateforme qui avait déjà pour ambition de réinventer la télévision avait signé des contrats de distribution avec plusieurs chaines, pour couvrir certains services.

Pour M6, ces options concernaient par exemple le moteur de recommandation, le « start over » ou retour au début… La fonction d’enregistrement, qui s’appuie sur l’exception pour copie privée, n’est apparue finalement que le 2 décembre 2016 suite à un avenant. Ces liens contractuels concernaient les chaînes M6, W9, 6TER et M6 Boutique pour le bouquet gratuit, Paris Première, Téva, M6 Music et Girondins TV pour l’abonnement payant. Ces contrats furent conclus à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2017.

Pour les huit chaines du groupe TF1, le « NPVR » (Network Personal Video Recorder) n’est apparue qu’avec l’avenant du 21 décembre 2016. Le contrat initial fut signé pour le 1er novembre 2015 pour deux ans puis prorogé jusqu’au 30 juin 2019.

Restructuration par TF1 et M6 des conditions de distribution