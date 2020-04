Exposition aux ondes des smartphones : une année 2019 chargée pour l’ANFR

En 2019, l’ANFR a clôturé 74 dossiers de mesures de DAS sur les smartphones, dont pas moins de neuf dossiers litigieux ! Dans le lot, un dépassement du « DAS tête » pour la première fois, une amende administrative de 7 500 euros pour persistance de la non-conformité et deux retraits du marché et du service par arrêté ministériel.

Chaque année, l’Agence nationale des fréquences teste des dizaines de smartphones (environ 70 par ans depuis 2013) afin de vérifier la conformité de leur DAS (débit d'absorption spécifique). Pour rappel, il s’agit de la quantité d’énergie d'un équipement (téléphone mobile, montre connectée, etc.) par unité de temps (watts) absorbée par l’organisme (kilogrammes). Il est mesuré sur l’ensemble du corps ou une partie (tête, tronc, membres) et s’exprime en W/kg.

L’année dernière, seuls les DAS tête et tronc étaient vérifiés, avec une limite réglementaire à 2 W/kg. Le DAS membres est sur la rampe de lancement et entrera en vigueur le 1er juillet 2020, avec une limite de 4 W/kg. La publication du texte au Journal Officiel était une attente de longue date de l’Agence, comme nous l’avait expliqué son président.

En 2019, L’ANFR a traité 74 téléphones qui sont passés entre les mains de laboratoires certifiés et mandatés par ses soins. Ils ont tous été testés pour le DAS tronc, un peu plus de 10 % ont aussi eu droit à une mesure du DAS tête. Neuf ont finalement été déclarés « non conformes » avec envoi de mise en demeure… et un résultat bien différent selon les cas.

Les valeurs maximales souvent sur des modèles d’entrée de gamme