Une étoile décrit une rosace autour d’un trou noir, comme le prédit la relativité générale

Après avoir observé pendant 25 ans une étoile orbitant autour d’un trou noir, des scientifiques ont pu apporter la preuve qu’elle décrit non pas une ellipse, mais une rosace. Il s’agit cette fois encore de valider une partie de la théorie de la Relativité générale d’Albert Einstein.

Le Very Large Telescope (VLT) de l’ESO (Observatoire européen austral), et plus particulièrement son instrument Gravity, a observé pour la « première fois […] l’accord parfait entre le mouvement d’une étoile en orbite autour du trou noir supermassif siégeant au cœur de la Voie Lactée et les prévisions de la théorie de la relativité générale d’Einstein ».

Cette découverte a fait l’objet d’une publication scientifique dans la revue Astronomy & Astrophysics. L’observatoire de Paris ne mache pas ses mots et parle d’un « résultat tant attendu » qui « offre aux astronomes la possibilité de percer le mystère du trou noir tapi au centre de notre Galaxie ».

On vous explique pourquoi c’est important et comment les scientifiques en sont arrivés là.

Sagittarius A* et VLT, qui êtes-vous ?