StopCovid : Inria dévoile son protocole ROBERT en réponse à celui d’Apple et Google

En partenariat avec Fraunhofer, l’Inria publie aujourd’hui sur Github les premières briques du protocole « ROBERT » (pour ROBust and privacy-presERving proximity Tracing). Ces documents représentent « l’état de l’art de nos réflexions sur l’architecture technique d’une application de « contact tracing » respectueuse des valeurs européennes ».

« Le terme de tracking utilisé dans le débat public est impropre, car cet outil ne permettra pas la géolocalisation des personnes : il s’agit juste d’établir, grâce à la technologie Bluetooth, un historique de proximité entre différentes personnes équipées de l’application, auquel nul n’a accès, pas même le propriétaire du téléphone ». Voilà les lignes rouges qu’avait dessinées Cédric O lors de son audition à l’Assemblée nationale, devant la Commission des lois.

Aujourd’hui, Inria publie sur la plateforme GitHub une présentation du protocole ROBust and privacy-presERving proximity Tracing. Un trait d’union entre le projet politique et le futur code. Fruit du travail du laboratoire Privatics de l'institut, il s’inscrit dans le cadre de l'initiative européenne PEPP-PT (Pan European PrivacyPreserving Proximity Tracing) « dont le but principal est de permettre le développement de solutions de suivi de contacts respectueuses des normes européennes en matière de protection des données, de vie privée et de sécurité, dans le cadre d’une réponse plus globale à la pandémie ».

On est donc encore loin de la mise à disposition des sources de StopCovid, la fameuse application du suivi de contacts. ROBERT, de son petit nom, n’est pas lui-même finalisé, témoignage que si les travaux avancent, une sortie de l'application avant le 11 mai n'est pas assurée comme le relevait le secrétaire d'État au numérique.

Toutefois, la mise en lumière de cet élément important permet d’en savoir plus sur l’architecture qui soutiendra le projet. Dans un texte explicatif, ce cadre est défini par contraste. « Il me semble utile de commencer par rappeler ce qu’une application qui reposerait sur ce protocole n’est pas, eu égard aux interrogations légitimes qui s’expriment et aux confusions qui peuvent avoir lieu » écrit Bruno Sportisse, PDG Inria.

Ni tracking, ni surveillance, ni délation. « Sa conception permet que PERSONNE, pas même l’État, n’ait accès à la liste des personnes diagnostiquées positives ou à la liste des interactions sociales ». Il est encore confirmé que l’application sera proposée non imposée. Une base donc volontaire, non obligatoire.

Une composante d'une politique de santé