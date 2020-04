« Contact tracing » : la nécessité (oubliée) de milliers d'enquêteurs

La focalisation du débat autour des seules applications Bluetooth de « contact tracing » fait complètement l'impasse sur le fait que, en termes de santé publique, le « contact tracing » repose d'abord et avant tout sur le facteur humain. Et qu'il va falloir en déployer des centaines de milliers, dans le monde entier.

Après avoir glosé depuis des semaines au sujet des vices et vertus des applications Bluetooth de « contact tracing », de sa conformité au RGPD et de la pertinence d'en débattre au Parlement, les autorités commencent à peine à réaliser que le « contact tracing » n'est pas une technologie – encore moins une « solution » technologique.

Il s’agit d’un dispositif de santé publique et de surveillance de la propagation des virus recommandé depuis des années par l'Organisation mondiale de la santé, reposant sur le travail d'une « armée » d'enquêteurs de terrain.

Le contact tracing existe depuis des décennies

Le grand public n'en a entendu parler qu'à l'occasion de la pandémie de Covid-19, mais elle existe depuis des décennies, et avait notamment contribué à l'éradication de la variole dans les années 60-70, ainsi qu'à enrayer l'épidémie d'Ebola apparue en 2014. Son objectif est d'enrayer la propagation d'un virus, donc de sauver un maximum de vies.

Pour cela, il faut identifier toutes les personnes ayant été au contact de celles contaminées, pour leur permettre d'être diagnostiquées, mises en quarantaine au besoin et soignées si possible.

Cela permet également d'identifier les foyers de contagion (« clusters »), et d'en apprendre plus sur les mécanismes de propagation du virus et de la maladie. In fine, le « contact tracing » vise aussi à prendre de l'avance sur la progression de la pandémie, plutôt que d'être acculé et réduit, comme on l'a vu dans de nombreux pays.

Puis à ne pouvoir réagir qu'après coup, quand le virus s'est déjà répandu trop largement, trop rapidement, avec des services d'urgence saturés. On est loin du « solutionnisme technologique » dont elle a été affublée ces dernières semaines, laissant entendre qu'on pourrait stopper la pandémie en installant des applications type « StopCovid » sur son smartphone (voir notre analyse, ainsi que celle de Paula Forteza et Baptiste Robert).

Des enquêteurs pour remonter le fil des contagions

C'est donc une tâche besogneuse reposant sur le travail de nombreux êtres humains, enquêteurs de terrain (et/ou travailleurs du numérique) chargés de reconstituer le graphe social des personnes contaminées, dans les jours précédents leur diagnostic positif.

Dans certains pays asiatiques, et notamment en Corée du sud, les « contact tracers » étaient chargés d'analyser, non seulement les interactions sociales et physiques des personnes contaminées, l'historique des géolocalisations et bornages de leurs téléphones portables, mais également leurs paiements par carte bancaire, voire la vidéosurveillance des endroits où ils étaient passés.

Concrètement, écrit Le Parisien dans son article expliquant comment les centaines d'« enquêteurs » des Agences régionales de santé (ARS) remontent le fil des contaminations, il s'agit de « repérer les personnes qui ont été en contact avec le patient » depuis le début de la maladie, de « trouver chacune de ces personnes » et « d'évaluer le niveau de risque » qu'elle présente, selon sa proximité avec le patient malade, la fréquence de leurs contacts ou encore le fait qu'ils aient partagé des espaces confinés.

« Lorsqu'un malade est testé positif, la première enquête qu'on va diligenter est prospective : on l'appelle contact tracing en anglais, ou plus prosaïquement recherche et suivi de contacts », explique Alexandra Mailles, épidémiologiste au sein de la direction des maladies infectieuses chez Santé publique France. Ce qui peut « accaparer jusqu'à une demi-douzaine d'épidémiologistes et médecins de santé publique par dossier, voire plus, lorsque les patients ont une vie sociale et un emploi du temps particulièrement chargés ».

Toutes les personnes identifiées sont suivies pendant 14 jours à partir de leur dernier contact avec le patient, afin de surveiller « toute apparition de premiers symptômes ». Les plus proches disposent d'un « suivi actif » avec appel téléphonique tous les jours et obligation de rester à domicile. Aux autres, une simple « autosurveillance » est indiquée, tout comme la nécessité de se signaler auprès du 15 dès les premiers symptômes.

Toutes ces procédures, édictées sur la base des connaissances des services français en surveillance épidémiologistes, se sont affinées lors de précédents épisodes d'épidémie : la grippe A (H1N1) en 2009, le MERS coronavirus en 2012, ou encore Ebola de 2014 à 2016, avec la gestion du retour des personnes des zones à risque, précisait le Parisien.

Et de conclure son article prémonitoire, publié fin février : « reste que le coronavirus Covid-19, plus transmissible que la plupart de ces virus, présente un risque de propagation bien plus important. Les services d'enquête pourraient être plus mobilisés que jamais ».

