Disparition de l’antimatière : les (anti)neutrinos sur le banc des accusés

En physique, une question existentielle demeure insoluble : où est passée l’antimatière créée durant le Big Bang et pourquoi existe-t-il autant de matière dans l’Univers ? Selon l’expérience T2K, les (anti)neutrinos sont une piste prometteuse, qui demande confirmation. Deux nouvelles expériences se préparent au Japon et aux États-Unis.

Au début de l’Univers, il y a eu un Boom, un Grand Boom même que l’on connaît sous le nom de Big Bang et qui s’est déroulé il y a 13,8 milliards d’années (inutile de demander ce qu’il s’est passé avant). Aux premiers instants de la création de notre Univers, de la matière et de l’antimatière ont été « créées en quantités parfaitement égales », explique le CEA. Problème – façon de parler – « si nous vivons dans un monde de matière , c’est parce que celle-ci a très vite pris le dessus sur l’antimatière ».

Le CERN aussi y va de sa petite explication : « Au cours des premières fractions de seconde qui ont suivi le Big Bang, l’Univers dense et chaud était en effervescence : des paires particule-antiparticule ne cessaient d'apparaître et de disparaître. Si la matière et l’antimatière sont créées et détruites ensemble, l'Univers ne devrait contenir que de l'énergie résiduelle. Néanmoins, une minuscule partie de la matière – environ une particule sur un milliard – a réussi à survivre ». Comme nous pouvons le constater en regardant autour de nous, la matière a en effet pris le pas sur l’antimatière.

La question que se posent donc depuis des années les scientifiques est de savoir pourquoi, et où est passée toute cette antimatière. Une nouvelle piste est avancée par une publication scientifique faisant la couverture de Nature (une version de prépublication est aussi disponible sur arXiv) : une différence de comportement dans les neutrinos et antineutrinos. Pas de panique, on vous explique de quoi il s’agit.

La matière a « gagné », et heureusement ! Mais pourquoi ?