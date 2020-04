Une exoplanète similaire à la Terre « retrouvée » dans les données de Kepler ? Pas si vite...

Dans une envolée lyrique, la NASA parle de la découverte d’un « monde intrigant et lointain [qui] nous donne encore plus d'espoir qu'une seconde Terre se trouve parmi les étoiles ». Il s’agit d’une exoplanète qui serait très proche – rayon et température – de notre Terre, mais il reste encore des inconnues et d’importantes marges d’erreur.

Depuis octobre 2018, le télescope spatial Kepler n’est plus en service. Il n’était pas forcément bon pour la casse (même si certains systèmes étaient tombés en panne), mais il n’avait plus de carburant pour assurer les missions scientifiques. Faute de station-service pour le ravitailler dans l’espace, la NASA l'avait laissé partir sur une orbite héliocentrique. Il s’éloigne doucement, mais sûrement, de la Terre.

Durant sa vie, Kepler a permis de détecter plus de 2 600 exoplanètes dont certaines « pourraient être des lieux prometteurs pour la vie » selon les termes de la NASA. L'agence spatiale américaine ajoutait que l'une des dernières découvertes issues des analyses de Kepler montrerait que 20 à 50 % des étoiles dans le ciel seraient susceptibles d'avoir de petites planètes d'une taille similaire à la Terre, éventuellement rocheuses, et situées dans leur zone habitable.

Comme nous l’avons déjà expliqué, la fin de la mission de Kepler ne signifie pas la fin de l’analyse des données, une opération qui prendra certainement encore des années. C’est en re(analysant) d’anciennes mesures que l’exoplanète Kepler-1649c a été identifiée, alors qu’elle était passée entre les mailles du filet. Elle est intéressante, car située dans la zone habitable de son étoile Kepler-1649.

Elle serait semblable à la Terre sur bien des points, mais le conditionnel doit être employé avec force, tant les incertitudes et zones d’ombres sont nombreuses. Cette découverte a fait l’objet d’une publication dans The Astrophysical Journal Letters.

« Similaire à la Terre en taille et en température estimées »… et donc ?