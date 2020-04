Covid-19 : comment Google et Apple veulent généraliser le traçage des contacts par Bluetooth

Apple et Google proposeront dans un mois de nouvelles API autorisant les gouvernements à s'appuyer sur un maillage de données croisées pour leurs solutions de « Contact Tracing ». Les deux entreprises promeuvent la transparence et la protection de la vie privée offertes par cette solution. Mais des zones d'ombre demeurent.

Comme en témoignent les débats actuels en France, une partie de la lutte contre le SARS-CoV-2 passera par le partage des informations sur les contacts croisés. Objectif : avertir une personne qu’elle a potentiellement été en contact avec un malade du Covid-19, alors que la phase de confinement prend fin, de manière plus ou moins progressive selon les pays.

Plusieurs initiatives sont allées dans ce sens ces dernières semaines, parfois en open source. L'objectif est de réutiliser au maximum le travail effectué ici ou là pour ne pas repartir à chaque fois de zéro, et accélérer le mouvement. Ce, en préservant la vie privée, un point essentiel pour ces dispositifs à vocation purement sanitaire. C'est ainsi qu'est né le projet de protocole Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) porté par Inria en France.

Mais comment ces solutions vont-elles s'interfacer avec nos téléphones. Disposeront-elles des accès suffisants pour fonctionner au mieux ? Pour s'en assurer, Apple et Google ont annoncé un partenariat posant les bases communes d’une infrastructure visant les mêmes objectifs, dont les premiers brouillons de spécifications sont déjà disponibles.

Elles travaillent en fait sur deux approches différentes, l’une pour très bientôt, l’autre à plus long terme. Dans un premier temps, il s’agira de publier des API que les applications tierces pourront utiliser pour communiquer. Par la suite, une plateforme de traçage basé sur le Bluetooth sera mise en place au sein même d’Android et iOS, ce qui nécessitera donc des travaux plus lourds et des mises à jour de ces systèmes, surtout chez Apple.

Dans les deux cas, les entreprises ont le même but : proposer une alternative aux données de géolocalisation prélevées chez les opérateurs de téléphonie. Une approche pleine de promesses, notamment pour tout qui touche à la vie privée. En tout cas sur le papier. Car dans la pratique, les doutes sont encore nombreux sur son intérêt.

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We’re working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV