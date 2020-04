Un an après le Grand débat, un grand absent : le financement pour la recherche

Plus d’un an après le lancement du Grand débat et la promesse de financer la recherche qui analysera les données de ce grand moment politique français, les financements ne sont toujours pas arrivés et l’appel à projets n’a même pas encore été lancé par l’Agence Nationale de la Recherche.

Le Grand débat national, c’était il y a longtemps pour nos têtes confinées. Suite au mouvement des gilets jaunes, Emmanuel Macron lançait le 15 janvier 2019 cette « initiative » incitant les Français à échanger sur quatre grands thèmes : démocratie et citoyenneté, fiscalité et dépenses publiques, organisation des services publics, transition écologique.

L’événement, qui se voulait ambitieux, était organisé autour de réunions partout en France, de cahiers de doléances et d’une plateforme de recueil des avis des citoyens, GrandDebat.fr. Ensuite, le tout devait être analysé sérieusement.

Toutes les données devaient être publiées en open data et l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) devait financer des recherches qui auraient croisé différentes disciplines pour que l’exécutif connaisse mieux l’état d’esprit du pays sur ces différentes questions. Mais voilà, en janvier 2020, le site Les Jours révélait déjà que l’open data tant vantée par le gouvernement n’avait pas pu tenir car les courriers et les cahiers citoyens n’ont jamais été mis en ligne.

Le cabinet de Sébastien Lecornu, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, avait alors expliqué que c’était en raison de difficulté d’anonymisation, de manque de moyens financiers et techniques. Mais l’étude des données de la plateforme a aussi sérieusement été réduite.

Une analyse privée et opaque commandée rapidement