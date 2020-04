Couacs à répétition dans la conquête spatiale

Au cours des dernières semaines, plusieurs sociétés/institutions ont fait face à des déboires plus ou moins graves. Mi-mars, la Chine « ouvrait » les hostilités avec le lancement raté, puis c’était au tour de Boeing, OneWeb, SpaceX, etc.

Longue Marche-5 et 6 et 7(A) sont les lanceurs de « nouvelle génération » de la Chine. Le pays avait terminé l’année 2019 en beauté avec un lancement réussi pour son gros lanceur Longue March-5. C’était le troisième vol, après un échec en juillet 2017.

La situation s’est néanmoins rapidement gâtée en mars avec l’échec de Longue March-7A. Un incident d’autant plus inquiétant que les causes ne sont pas officiellement connues et que les trois fusées partagent certaines caractéristiques, notamment les moteurs YF-100. Trois semaines après ce cuisant échec, aucune nouvelle information n’a filtré.

Au même moment, SpaceX envoyait une nouvelle fournée de satellites pour sa constellation Starlink. Une mission achevée avec succès malgré la panne d’un des neuf moteurs lors de la montée et un échec de la récupération du premier étage, qui en était déjà à son cinquième décollage.

SpaceX enchaîne les « explosions » avec ses prototypes Starship