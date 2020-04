Si le smartphone fait désormais partie de notre quotidien, parfois dès le plus jeune âge, il a fallu des dizaines d’années pour en arriver là. Du déploiement des réseaux aux premiers appareils permettant d’échanger des messages, des débuts d’Itinéris à l’arrivée de Free Mobile et la guerre des prix, les choses ont bien changé.

Chaque décennie ou presque, la téléphonie mobile a évolué avec une nouvelle génération de réseau et donc de terminaux. Si l’arrivée de la 3G pour le grand public en 2004 a été une première révolution concernant l’usage des données et de l’Internet mobile, ce n’était pas la première tentative du genre.

Elle était d’ailleurs loin d’être parfaite, notamment au niveau des débits proposés. La technologie dite 4G est ensuite arrivée pour changer la donne à partir de 2012, alors que 2020 devrait être incontestablement l’année de la 5G, promettant de tout nouveaux usages que ce soit pour les particuliers ou les entreprises.

Mais dans cette course à l’évolution, une question se pose : quid de la couverture et de l’accès à ces nouvelles technologies par le plus grand nombre, alors que les zones blanches sont encore nombreuses ? Même si, officielle­ment, la 4G couvre 99 % de la population française – mais pas du territoire.

Le bon vieux temps des pagers et du Bi-Bop à 1 890 francs