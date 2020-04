Flock fête ses trois ans entre notre compagnie !

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

C'est le 8 avril 2017 que notre nounours dessinateur a pour la première fois publié sa chronique hebdomadaire dans nos colonnes. Depuis, excepté lorsqu'il a la flemme prend des congés, il est fidèle au rendez-vous.

Et pour fêter cette troisième année, il a tenu à publier non pas 5, ou 6, ou même 7 dessins... mais 8. De quoi vous régaler, en attendant de le découvrir dans le numéro 2 de notre magazine actuellement en précommande, avec certaines contreparties qu'il réalisera lui-même... de simples dessins aux caricatures et autres créations à la demande.

Si jamais vous vous demandez comment il travaille, nous avions publié en 2018 une vidéo détaillant la réalisation de ses dessins à l'occasion de sa première année en notre compagnie.

Cette chronique est financée grâce au soutien de nos abonnés. Vous pourrez la retrouver en accès libre dès la semaine prochaine, comme toutes les précédentes publications de Flock dans nos colonnes.