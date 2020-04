Immatriculation obligatoire des vélos : tous les détails

Pour lutter contre le vol, le recel ou la revente illicite de vélos, la loi Mobilités a instauré un « fichier national unique des cycles identifiés ». Un projet de décret détaille la mise en œuvre d’un traitement de données pour assurer l’identification de ces moyens de transport, outre un marquage obligatoire. On en connaît désormais les détails.

« La volonté du gouvernement est d’encourager la pratique du vélo, et de multiplier par trois sa part modale dans les déplacements » prévient l’exécutif. L’objectif premier de la mesure, inspirée du Danemark, est dès lors « de lutter contre le vol », considéré comme l’un de principaux freins à cette pratique.

Selon le ministère de l’Intérieur, « environ 300 000 ménages en sont victimes chaque année. Après un vol, les victimes ont tendance à ne pas racheter de vélo ou à descendre en gamme donc à acheter un matériel moins sûr. Les vélos à assistance électrique plus coûteux sont de plus en plus concernés. Aujourd’hui, seuls 7 % des ménages victimes de vol retrouvent leur vélo ».

Pour mettre en oeuvre cette lutte, un fichier national unique des cycles identifiés est instauré par la loi d'orientation des mobilités, inscrit à l’article L. 1271-3 du Code des transports. Sa finalité est y décrite sans nuance : lutter « contre le vol, le recel et la revente illicite de cycles ».

Depuis cette loi du 24 décembre 2019, ce système n’était resté qu’à l’état de principe. Un projet de décret prépare toutefois sa mise en route. Il vient d’être notifié à la Commission européenne, comme tous les textes venant normer la « société de l’information ».

Une immatriculation obligatoire dès le 1er janvier 2021