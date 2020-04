Poissons d’avril : un récap’ 2020 particulier, Belges et jeux vidéo au taquet

Comme chaque année, le 1er avril était synonyme de blagues pour certains. Les poissons étaient moins nombreux cette année, mais la pêche était bonne dans certains coins. Voici un récapitulatif de ceux que nous avons vu passer mercredi. Comme toujours, n’hésitez pas à nous proposer les autres pour en faire profiter la communauté.

Dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l'humeur n'est pas toujours au beau fixe. Il est d'autant plus nécessaire de continuer à profiter de ces petits moments où l'on peut s'amuser. Le 1er avril est là pour ça. Mais depuis quelques années, cette « fête » a évolué, notamment dans les médias.

Publier de fausses informations, même pour la blague, pouvant apporter son lot de désagréments. Cette année, d'autres ont décidé de passer leur tour. C'était notamment le cas de Google – habituellement grand pourvoyeur de blagues en cette période – préférant se focaliser sur d'autres projets. Beaucoup préfèrent décaler cela à l'année prochaine.

1er avril reporté… la Belgique se déchire sur la nouvelle date

Le Canard enchaîné en a fait sa une : « Par mesure de précaution, le 1er avril 2020 est reporté au 1er avril 2021 ». Chez nos confrères de La Libre, en Belgique, l’idée de repousser le 1er avril a été poussée plus loin, en « jouant » sur les querelles locales entre Flamands et Wallons. Une nouvelle date aurait ainsi été proposée à l’ordre du jour du Conseil national de sécurité, mais le ton serait rapidement monté sur fond de mauvaise foi de part et d’autre.

S’il fallait résumer l’article de nos confrères en une phrase : « Il faut quand même pas déconner, on a scindé des pays pour moins que ça ». Finalement le 2 mai semblait une bonne idée : c’est la journée mondiale du thon (reconnue par l’ONU) : « Ça thon-be bien », aurait lâché un ministre dans cet article bien entendu humoristique.

La RTBF était sur la même longueur d’onde, avec un sujet différent. Nos confrères expliquaient que l’année prochaine « la Flandre repassera à l'heure d'hiver, mais pas la Wallonie »… ce qui pourrait se résumer par un « compromis à la belge ». De l’autodérision, ça ne peut pas faire de mal.

Pour rappel, la fin du changement d’heure aura lieu en 2021 en Europe, libre à chaque pays de décider de rester sur l’heure d’hiver ou d’été (a priori pas les deux).

Plein de poissons dans les jeux vidéo, FDG Entertainment fait passer un message

À l’occasion du 1er avril, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) proposait un mode Fantasy Battle Royale où vous pouviez incarner un barbare, un magicien, un paladin ou un ranger. Une bande-annonce a été mise en ligne pour présenter ce mode déjanté, disponible jusqu’au 8 avril. Il vous reste quatre jours.

Dans For Honor, un évènement Mini-Édition était proposé : vous incarniez des personnages miniatures pendant les combats. Minecraft dévoilait de son côté son Snapshot 20w14∞ avec la possibilité de rejoindre une « infinité » de mondes aléatoires (2 147 483 647 pour être précis).

Workd of Tanks aussi proposait un mode de jeu modifié : du 4 vs 4 avec des tanks d’un genre un peu particulier (on vous laisse les découvrir dans cette vidéo). Dans Guild Wars 2, le poisson d’avril prenait la forme d’un « Meow » avec des chats géants. Plus trash, Wired Productions a mis en ligne une bande-annonce décalée pour le mode VR de GRIP : Combat Racing. Il est baptisé « Vomit Racing Edition »… on vous laisse deviner de quoi il s’agit.

On peut aussi signaler le SightDrive d’Asphalt 9 pour contrôler sa voiture avec ses yeux (clin d’œil à droite pour drifter à droite, regard sur le côté pour un 360°, etc.). Si le ton ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’agisse d’un poisson d’avril, l’idée de base pourrait être utile à certaines personnes paralysées.

CodeMasters lançait une nouvelle déclinaison de DiRT : Rollers, avec des billes à la place des voitures.

Enfin, il y avait le poisson de celui tente la pêche au gros au passage. FDG Entertainment (éditeur de Monster Boy et le Royaume Maudit) annonçait travailler sur une nouvelle adaptation de La Bande à Picsou (DuckTales). Quelques heures plus tard, le studio expliquait avoir contacté Disney pour tenter de récupérer la licence, sans obtenir de réponse.

Mais FDG Entertainment semble avoir finalement réussi son coup puisque Frank Angones (coproducteur, écrivain et éditeur de DuckTales) explique sur Twitter qu’il veut transformer ce poisson en une réalité, et demande comment il peut aider. Réponse du studio : convaincre Disney.

I want nothing more than to will this April Fools Day joke into reality. This looks GREAT! How do I make this not a joke?! #DuckTales https://t.co/qQPziU97Uv — Frank Angones (@FrankAngones) April 1, 2020

Solid State Water, Radeon RX Gamma XT, Optane Gaming Boost…

LinuxFR a décidé de partir sur un canular du monoxyde de dihydrogène avec l’arrivée des premiers SSW – Solid State Water – sur le marché : « Grâce à la cryogénisation, les chercheurs ont en effet réussi à stabiliser la molécule dans un état solide de forme cubique. Ils ont ainsi pu concevoir des grappes de modules mémoire ».

Un procédé du genre avait déjà été utilisé avec succès pour Olaf ! Wccftech avait préparé deux poissons : l’un avec une Radeon RX Gamma XT (GPU Big Navi avec 80 Compute Units et 5 120 Stream Processors) capable de mettre à genou n’importe quelle GeForce, l’autre avec un partenariat entre Intel et NVIDIA pour améliorer les performances dans les jeux de 50 % via la technologie Optane Gaming Boost (OGB).

Dans un secteur du hardware où l'on trouve chaque jour plus de rumeurs bidons que de réelles informations, ce serait presque passé comme une lettre à la poste. Moins technique, Zotac avait annoncé une GeForce RTX 2080 Super Z avec un « design révolutionnaire » sans aucun ventilateur grâce un recyclage de l’air pour assurer un flux continu.

Le rêve des gamers fortunés… qui n'a bien entendu rien de réel... pour le moment ?

Voici KNOME, Sibeth Ndiaye chez Iliad

Mercredi, les environnements de bureau GNOME et KDE annonçaient leur fusion au sein du projet KNOME (un mélange de leurs noms) : « La configurabilité de GNOME associée à la simplicité de KDE ». Un site dédié était mis en place pour l’occasion (il est toujours actif aujourd’hui), au lien de téléchargement récalcitrant. On a déclenché des guerres pour moins que ça.

Chez FreeNews, on annonce l’arrivée de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye dans l’équipe de communication du groupe Iliad. Pour se conformer à la politique de la maison, ses prises de parole devraient donc être bien moins nombreuses… avec des conséquences sur la cueillette des fraises ?

Périscope pour vélo, soudeuse chez Lidl, datacenters nationalisés

En Allemagne, le coursier Fahrwerk Kurierkollektiv a présenté un accessoire permettant de multiplier le rendement de ses livreurs à vélo : un Periscope. Lorsque la pile de carton à livrer dépasse le champ de vision du conducteur, il permet de garder une vision de la route. Plus de cartons par voyage, plus de rendement. Simple, basique ; il suffisait d’y penser.

Dans un registre différent, Laurent Le Goff expliquait sur Twitter que Lidl allait proposer une vente exceptionnelle avec une soudeuse pour fibre optique à 300 euros seulement, ainsi qu’une cliveuse à 25 euros. La démocratisation de la fibre est certes en route avec une accélération des déploiements… mais pas encore à ce point.

Afin de protéger les investissements réalisés dans la fibre et assurer une sécurité dans le petit monde de l’informatique, Datacenter Magazine expliquait que le gouvernement avait lancé « la nationalisation des datacenters implantés sur le sol français et des infrastructures d’interconnexion qui les accompagnent ».

Une licorne, des plumes de Pangolin, copie privée…

Mais le Net regorgeait d'idée : une licorne au château de Chambord, un magazine Plume de Pangolin (lancé par Plume d’Éléphant, qui existe) spécialisé dans les journaux de confinement, le Tour de France 2020 en Corée du Sud.

Sur le Discord de Next INpact, Vince120 relatait le résultat d’une réunion extraordinaire à la commission Copie privée ce mercredi 1er avril : « Ils ont voté et la majorité (ayant droit+pdt) a réussi à faire passer un nouvel assujettissement : désormais, la recopie du Covid-19 est soumis à RCP à hauteur de 17 cts par contagion. 25 % de cette somme sera reversée au personnel médical sous forme d'applaudissement de 20h ».

Enfin, soyez rassurés : nous n’allons pas supprimer #LeBrief quotidien pour un podcast hebdomadaire. Pas encore ? 😈