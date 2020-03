Le recel d’apologie du terrorisme transmis au Conseil constitutionnel

Une question prioritaire vient d’être transmise aux neuf Sages visant le recel d'apologie du terrorisme. L’infraction est désormais utilisée pour qualifier la consultation habituelle de sites terroristes, incrimination par deux fois déclarée non conforme par le Conseil constitutionnel.

Le 10 février 2017, le Conseil constitutionnel jugeait contraire à la Constitution le délit prévu à l’article 421-2-5-2 du Code pénal. Celui-ci punissait de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende « le fait de consulter habituellement » un site terroriste.

Plus précisément, cela visait les sites « mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes ». Il fallait en outre que les services en ligne comportent « des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie ».

Le Conseil constitutionnel avait relevé qu’une personne consultant plusieurs fois un site terroriste encourrait alors deux ans de prison sans même avoir « la volonté de commettre des actes terroristes » ni que soit démontrée « la preuve que cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services ». Peu importe l’intention de l’auteur, le couperet pouvait tomber.

Le législateur avait certes prévu une exonération pour celui qui démontrait avoir consulté ces sites de « bonne foi ». Les membres du Conseil constitutionnel avaient cependant remarqué que rien dans les travaux parlementaires ne permettait « de déterminer la portée que le législateur a entendu attribuer à cette exemption alors même que l’incrimination instituée [...] ne requiert pas que l’auteur des faits soit animé d’une intention terroriste ».

La décision décapitait donc cette incrimination en raison d’une atteinte disproportionnée, non nécessaire et non adaptée, à la liberté de communication.

De la seconde censure constitutionnelle à son contournement