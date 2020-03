Iliad (Free) : Xavier Niel reprend les rênes, hausses à tous les niveaux, nouvelle Freebox en 2020

Iliad se porte bien et Xavier Niel revient à la tête du Conseil d’administration. Sur le quatrième trimestre, le groupe a ainsi gagné des abonnés sur le fixe et le mobile, ce qui n’était pas arrivé depuis bien longtemps. Les revenus et le bénéfice sont en hausse, tandis que la dette diminue. Une nouvelle Freebox et la 5G sont annoncées pour 2020.

Ce matin, avant l’ouverture de la bourse, plusieurs communiqués ont été mis en ligne par Iliad. L’un d’entre aux concerne ses résultats financiers pour l’année 2019, un autre annonce une « évolution de sa gouvernance » avec un changement important.

Xavier Niel (re)prend la tête du Conseil d’administration

« À l’occasion du Conseil d’administration du 16 mars 2020, Xavier Niel, fondateur et premier actionnaire à plus de 71 % du Groupe Iliad, a été désigné à l’unanimité Président du Conseil d’administration ». Il était jusqu’à présent vice-président et directeur général délégué à la stratégie.

Maxime Lombardini, auparavant président du Conseil d’administration, est désormais vice-président. Les deux dirigeants ont donc échangé leur fauteuil au sein du CA. Xavier Niel a pour rappel récemment injecté 1,3 milliard d’euros dans la société, et il détient désormais 71 % d’Iliad, contre 52 % avant le plan visant à rehausser le cours de la société aux alentours de 120 euros (116 aujourd’hui, dans un contexte tendu).

Le conseil d’administration propose également la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants lors de la prochaine assemblée générale : Jacques Veyrat (ancien PDG de Neuf Cegetel) et Céline Lazorthes (fondatrice et présidentd du conseil de surveillance du groupe Leetchi, membre du conseil d’administration de la SNCF).

Passons maintenant aux résultats financiers et aux attentes du groupe pour l’année 2020, qui devrait être marquée par le lancement d’une nouvelle Freebox V8. Aux dernières nouvelles de mi-février, elle devait arriver dans « les semaines qui viennent ». Du retard est certainement à prévoir (confinement, coronavirus, précédent de Free, etc.)

17 000 clients de plus sur le mobile et hausse des revenus