Le plan d’action de l’Europe pour l’économie circulaire

La Commission européenne entend se saisir à bras-le-corps des questions d’écologie et d’économie circulaire. À travers deux textes, elle dévoile son plan d’action et sa stratégie, qui passent à la fois par la gestion des matières premières, la fabrication, la durée de vie, la réutilisation et le recyclage. Comme nous allons le voir, les pistes sont nombreuses.

Aujourd’hui, c‘est la journée mondiale du recyclage, une initiative lancée en 1994, dont le but est de « promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés ». « Chaque année, la France produit près de 38 millions de tonnes de déchets ménagers soit presque 500 kg par personne. Autant de matières premières puisées, épuisées et jetées », expliquait l’année dernière le ministère de la Transition écologique et solidaire.

La Commission européenne y va aussi de son analyse chiffrée : « l'extraction et la transformation mondiales de matières telles que la biomasse, les combustibles fossiles, les métaux et les minéraux ont triplé » entre 1970 et 2017. Pire encore, « cette tendance à la hausse se poursuit » et génère des émissions de gaz à effet de serre et une perte de biodiversité.

Il y a un an, le gouvernement affichait son souhait « d’atteindre 100 % de collecte des déchets recyclables d’ici 2025 » et dévoilait sa feuille de route avec « 50 mesures pour une économie 100 % circulaire ». La semaine dernière, s’était au tour de l’Europe de se lancer sur le sujet avec un nouveau plan d’action « pour une Europe plus propre et plus compétitive » ainsi qu’une nouvelle « stratégie industrielle pour une Europe verte et numérique ».

Il s’agit pour le moment de présenter les grandes lignes, pas encore de mesures concrètes. Nul doute que les événements en cours vont venir chambouler tout cela. Mais il est néanmoins intéressant de s'y pencher.

Vers « une économie entièrement circulaire »