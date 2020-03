Coronavirus : Cédric O lance « un appel aux entreprises de la tech »

Demain, les marketplaces sont invitées à Bercy pour lutter contre les arnaques en ligne et les pratiques commerciales trompeuse sur fond de coronavirus. En parallèle, Cédric O lance un appel aux entreprises de la tech pour qu’elles mettent leurs services à disposition. Interview du secrétaire d’État au Numérique.

Vous avez convié les marketplaces à Bercy demain. Qu’attendez-vous d’elles ?

La réunion fait suite à la mobilisation lancée voilà plusieurs jours : ce que nous constatons est que ces périodes de crise sont propices aux arnaques, certains jouant sur les peurs et les inquiétudes des gens. On voit se développer un certain nombre de publicités pour des médicaments miracles, ce qui pose des problèmes.

Au mieux, ils ne sont pas efficaces ou jamais livrés, au pire, il peut s’agir de médicaments contrefaits qui peuvent poser des problèmes de santé publique. On voit également un certain nombre de personnes qui cherchent à vendre des masques, périmés ou à des tarifs exorbitants. Le but de la réunion est de travailler avec les places de marché, mais aussi les pharmacies en ligne, particulièrement sur ces questions.

Beaucoup de mesures ont été prises par les plateformes elles-mêmes, je pense en particulier à LeBonCoin avec l’interdiction des annonces pour les masques. On veut faire le point sur ce qu’elles voient, ce que nous nous constatons et les éventuelles coopérations à prendre ensemble.

Qui est invité exactement ?

La FEVAD, LeBonCoin, Amazon, Cdiscount ou encore eBay. Nous avons convié également les moteurs de recherche puisque se pose la question du référencement de ces offres.

Avec la crise actuelle, comment allez-vous accompagner ou promouvoir le télétravail ?