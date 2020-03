Coronavirus : les plateformes conviées à Bercy pour lutter contre les arnaques

Selon nos informations, les principales places de marché sont priées de se rendre mercredi 11 mars à Bercy pour une réunion organisée de 17 à 18h30. L’objet ? « La lutte contre les arnaques et les pratiques commerciales trompeuses » dans le contexte du Covid-19.

Les principales places de marchés (Amazon, LeBonCoin, CDiscount, Fnac, Rakuten, etc.) sont attendues demain au ministère de l’Économie et des Finances pour évoquer la question du coronavirus et traquer les arnaques en ligne.

« On sait que ces périodes de crise sanitaire, de crise en règle générale, sont propices pour un certain nombre d'arnaqueurs ou de vendeurs, qui vont tenter soit de réaliser des profits abusifs, de vendre des produits illégaux ou de se livrer à des arnaques » déclarait la semaine dernière le même secrétaire d’État lors d’une visite au sein de la cellule numérique des services d'enquête de la DGCCRF. Était alors cité à titre d’exemple un miel luttant prétendument contre le coronavirus, et proposé 15 euros...

Au même moment, toujours selon nos informations, la Direction départementale de la protection des populations de Paris (« DDPP75 ») a également contacté ces plateformes pour « vérifier la loyauté des annonces » relatives aux ventes de masques et de solutions hydroalcooliques. « Je vous informe que dans l’hypothèse où des manquements étaient relevés, je vous communiquerai ces informations afin que des mesures correctives soient apportées » écrit cette la direction dans un autre courrier que nous avons pu consulter.

La DDPP75 sollicite ces acteurs pour savoir en particulier s’ils ont « eu connaissance de plaintes de consommateurs ou de professionnels relatives à des pratiques trompeuses et quelles sont les suites qui ont été données ». Elle leur demande également s'ils ont « mis en place un lien spécifique afin de répondre plus rapidement ».

Des plateformes ont déjà mis en oeuvre des mesures proactives

Depuis la publication d’un décret entré en vigueur le 6 mars 2020, les prix de vente des gels hydroalcooliques ont été plafonnés pour « éviter toute spéculation ». Le tarif des flacons de 50ml a été fixé à 2€, ceux de 100 ml à 3€, ceux de 300 ml à 5€ et le litre à 15€.

Un autre décret publié deux jours plus tôt a organisé une réquisition générale des masques : « Sont réquisitionnés, jusqu'au 31 mai 2020, les stocks de masques de protection respiratoire de type FFP2 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé » et également « les stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution ».

Sans attendre ces textes, les plateformes ont pris des mesures proactives. Antoine Jouteau, directeur général de LeBonCoin, a ainsi annoncé la semaine dernière avoir décidé « pour des raisons de sécurité sanitaire et face à une dérive spéculative déplorable (...) de faire retirer les annonces de masques déposées par les particuliers sur LeBonCoin ». Des mesures désormais effectives.

Selon nos constatations, des actions similaires ont été prises au même moment par Rakuten, où la même requête « Masque FFP2 » ne fournit « aucun résultat ». Sur le site de la FNAC, ces produits sont « indisponibles ». Sur Amazon, par contre, on trouve encore de tels masques à des prix entre 19.95 euros et 59,97 euros, pour chaque unité.