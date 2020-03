Géolocalisés au mauvais endroit, au mauvais moment

L'an passé, Forbes conseillait de désactiver la géolocalisation pour éviter d'être suspecté pour le seul tort d'avoir été géolocalisé à proximité (spatiale et horodatée) d'une scène de crime ou de délit. NBC vient de révéler que, a contrario, un suspect a pu démontrer son innocence parce qu'il avait gardé son historique de géolocalisations.

En décembre dernier, le New York Times mettait en ligne une enquête aussi longue que passionnante et inquiétante sur la géolocalisation des smartphones. Une source leur avait transmis la localisation précise de 12 millions d'appareils sur une période allant de 2016 à 2017. Et bien que les données aient été anonymisées, il était dans certains cas facile de remonter à leurs propriétaires, en suivant leurs mouvements notamment.

Les journalistes ont ainsi pu suivre les déplacements de militaires, d’avocats, de personnalités politiques, y compris dans des endroits sécurisés comme la Maison Blanche ou le Pentagone. Aux États-Unis, de plus en plus de services de police contactent Google pour obtenir de telles listes d'utilisateurs de ses services ou terminaux Android s'étant géolocalisés aux abords de scène de crimes ou de délits.

D'après NBC, l'entreprise aurait déclaré dans un dossier judiciaire l'année dernière que les demandes des autorités en matière de géorepérage (geofence en anglais) avaient ainsi augmenté de plus de 1500 % de 2017 à 2018, et de 500 % de 2018 à 2019. Nos confrères reviennent plus précisément sur l'histoire de Zachary McCoy.

Celui-ci a reçu en janvier un mail de l'équipe de soutien aux enquêtes juridiques de Google l'informant que la police locale avait demandé des informations relatives à son compte, et qu'elle allait les lui envoyer sauf s'il tentait de bloquer leur requête devant un tribunal, dans les sept jours suivants.

Cherchant à comprendre ce qui lui arrivait, il découvrit que cette requête était liée à un cambriolage qui avait eu lieu pas loin de sa maison, puis découvert que, ce jour-là, il était effectivement passé trois fois à proximité en roulant avec son vélo, tout en géolocalisant sa course horodatée au moyen d'une application dédiée.

« C'était un scénario cauchemardesque », se souvient McCoy. « J'utilisais une application pour voir combien de kilomètres j'avais parcouru en vélo et cela me plaçait maintenant sur les lieux du crime. Et j'étais le suspect principal. »

Après avoir transmis à la police la liste des utilisateurs anonymisées, Google prévenait McCoy qu'elle lui réclamait désormais plus d'informations à son sujet particulier. Et c'est notamment et paradoxalement parce qu'il avait gardé l'historique de la liste de toutes les autres courses géolocalisées aux abords de sa maison que l'avocat de McCoy a pu démontrer son innocence auprès du policier qui l'avait initialement suspecté.

Incarcéré pour avoir été au mauvais moment au mauvais endroit