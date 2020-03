Hadopi : jusqu'à 350 euros d'amende transactionnelle, sans juge ?

Le projet de loi audiovisuel examiné cette semaine en commission de la Culture consacre la fusion de la Hadopi au sein du CSA. Le conseil, rebaptisé Arcom, va récupérer l’ensemble des compétences de la rue de Texel. À cette occasion, Aurore Bergé, corapporteure du texte, veut introduire la transaction pénale dans la riposte graduée. Le point.

Aux articles 22 et suivants, le projet de loi donne naissance à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ou Arcom). Cette nouvelle entité aura trois missions, que les rapporteures souhaient hiérarchiser ainsi :

La protection des œuvres à l’égard des atteintes aux droits d’auteurs commises sur Internet

L’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite

La régulation et la veille dans le domaine des mesures techniques de protection

Aurore Bergé (LREM) et Sophie Mette (MoDem) entendent même ajouter une quatrième mission : la promotion du « respect des droits d’auteur et des droits voisins sur Internet » et l’information du public « sur les dangers des pratiques illicites en ligne ». L’Arcom mettrait à cette fin « des ressources et des outils pédagogiques à disposition de la communauté éducative ».

Le projet de loi prévoit une trousse à outils conte le piratage des œuvres en ciblant les sites de streaming et de direct download, notamment ceux spécialisés dans les compétitions sportives. Toutefois, le reléguer à un missile visant les seuls sites serait une erreur. La riposte graduée n’est nullement abandonnée. Les mesures se cumulent. Et surtout, Aurore Bergé entend profiter de cette fenêtre pour injecter l’amende transactionnelle, au bout du troisième avertissement pour négligence caractérisée.