Firefox se dote de petites sandbox pour renforcer la sécurité de son code

Firefox 74 va inaugurer un nouveau mécanisme de protection, tiré des travaux de recherche de plusieurs universités américaines sur une mini-sandbox nommée RLBox. Le processus implique de convertir le code en WebAssembly avant de le recompiler en code natif.

Dans un billet paru le 25 février, Mozilla a annoncé l’arrivée d’un mécanisme supplémentaire de sécurité. Firefox 74, qui doit sortir demain, aura ainsi dans sa mouture Linux une isolation supplémentaire pour certains composants, provoquant une révision générale et en travaux du modèle de sécurité.

On parle bien de sécurité du code, celle-là même liée de près à la manière dont un logiciel se sert de la mémoire vive. L’occasion de revenir sur certains concepts essentiels, ainsi que les avantages et inconvénients des techniques utilisées actuellement – et qui ne sont d’ailleurs pas remisées au placard.

Firefox, un projet complexe

Comme un très grand nombre d’applications sur des systèmes comme Linux, macOS ou Windows, Firefox est écrit, en majeure partie, dans un mélange de C et de C++. Depuis des décennies, ces langages sont les plus utilisés pour la programmation système, quand les développeurs souhaitent obtenir les meilleures performances.

Or, en dehors des évolutions les plus récentes de C++, ces deux langages réclament une attention particulière dans leur utilisation de la mémoire. Notamment, dans le cas de C, des pointeurs qui, comme leur nom l’indique, pointent vers des zones de mémoire. Il suffit d’une petite erreur ou d’une omission pour provoquer un risque de sécurité.

Certains se rappelleront peut-être d’une présentation faite par Microsoft à la conférence Bluehat IL, où l’ingénieur Matt Miller avait confirmé que 70 % des failles corrigées par l’éditeur étaient liées à des bugs de corruption mémoire, tout particulièrement les dépassements de mémoire tampon. Ces derniers surviennent quand un processus doit écrire dans un espace mémoire particulier, mais le fait dans un autre. Si ce dernier n’est pas libre, des données sont écrasées, entrainant un comportement imprévisible du système. Et une potentielle porte ouverte aux pirates.

Mozilla connaît bien le problème et en parle d’ailleurs dans son billet. Ses développeurs se servent de deux technologies pour augmenter la sécurité de son code. Tout d’abord un mécanisme de sandbox, soit un espace isolé dans lequel le code exécuté (y compris l’interprétation des pages web) n’a normalement pas d’impact sur le système. Sauf, bien sûr, en cas de faille de sécurité dans le mécanisme lui-même.

L’autre est un langage créé par la fondation : Rust. Le projet a largement gagné en lumière depuis son introduction il y a plusieurs années, fournissant les mêmes performances que C/C++ (prévisibles dans le temps), tout en intégrant des traits que l’on trouve plus volontiers dans des langages managés comme C# et Java. Comme ceux-là, Rust est notamment un langage dit « memory safe », à typage sûr. Il apparaît si robuste que Microsoft l’envisage pour ses propres produits.

Firefox est donc un mélange de C, C++ et Rust, avec l'utilisation d’une sandbox globale. N'étant pas satisfaite de la situation actuelle, chaque technique ayant ses limitations, l'équipe revoit actuellement sa façon de travailler.

Une question de granularité