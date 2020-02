Sur la face cachée de la Lune, la sonde Chang‘e 4 dévoile la composition du sous-sol

Les promenades du rover Yutu-2 (Lapin de Jade 2) sur la Lune sont instructives. Grâce aux données de son Lunar penetrating radar, les scientifiques ont pu reconstituer une image du sous-sol de notre satellite naturel jusqu’à une profondeur de 40 m, qui comprend notamment une épaisse couche de régolithe d’une douzaine de mètres.

Il y a un peu plus d‘un an, la Chine posait en douceur un atterrisseur sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. Avant toute chose, sachez que cette « face cachée » – au contraire de la face visible – n’a rien de fantasmagorique. Comme la période de rotation de la Lune est égale à sa période de révolution, elle tourne sur elle-même à la même « vitesse » qu’elle tourne autour de Terre… on ne voit ainsi que la même partie de notre satellite.

Une face cachée aussi ensoleillée que la face visible

De plus, la face cachée n’est pas constamment dans le noir : elle est exposée au Soleil lorsque la Lune se place entre notre étoile et la Terre, soit aussi longtemps que la face visible. Elle n’en demeure pas moins « mystérieuse » puisque, avant Chang’e 4 (un nom issu de la mythologie chinoise), aucun module n’était venu s’y poser.

Les agences chinoises CLEP (Chinese Lunar Exploration Program) et CNSA (China National Space Administration) ont rapidement mis en ligne de très nombreuses photos de cette face cachée, de leur atterrisseur Chang’e 4 et du petit rover Yutu-2 qu’il embarquait. Le pays souhaitait alors capitaliser sur son exploit et montrer son savoir-faire.

Deux jours lunaires et 106 mètres plus loin, les premiers résultats