Citroën lance Ami, sa voiture électrique rechargeable sur une prise classique, sans permis

L'année dernière, Citroën annonçait Ami One, concept car devant symboliser sa vision de la mobilité urbaine. On découvrait alors un « pot de yaourt » nouvelle génération, avec 100 km d'autonomie et 2h de temps de charge (via une prise spécifique). Un projet désormais finalisé.

La nouvelle Citroën Ami doit proposer « une solution globale de mobilité urbaine, pensée à 360° pour rendre la liberté de mouvement plus facile et adaptée au plus grand nombre ». Mais que se cache-t-il derrière ces grandes phrases ?

Un véhicule doté d'un moteur électrique de 6 kW​, lui permettant d'atteindre 45 km/h. De quoi lui permettre d'être conduite sans permis, et donc dès 14 ans en France. Ses caractéristiques ont par contre été revues à la baisse. Ami annonce en effet 70 km d'autonomie via une batterie Lithium Ion de 5,5 kWh. Elle se charge en 3h sur une prise électrique classique.

Elle dispose de deux sièges, légèrement décalés l'un par rapport à l'autre pour un meilleur confort. Ainsi, un rangement de 64 litres placé devant les jambes du passager.

Pièces symétriques et personnalisation