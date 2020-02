MEV-1 : amarrage « historique » à 36 000 km d’altitude pour le remorqueur de l’espace

Un drôle de balai vient de se dérouler au-dessus de nos têtes, au-delà de l’orbite géosynchrone : un satellite s’est arrimé à un autre. Pas d’espionnage, mais une opération de sauvetage pour remettre en piste le satellite 901 d’Intelsat. Northrop Grumman prévoit d’aller plus loin avec de la maintenance/réparation directement dans l’espace.

Dans l’espace, les satellites utilisent bien souvent des ergols pour ajuster leurs trajectoires (il existe aussi des moteurs électriques, mais ils sont coûteux, plus lents et donc peu utilisés pour le moment). Les engins spatiaux ont une durée de vie limitée qui dépend de la capacité de leurs réservoirs. Contrairement à la Station spatiale internationale, les satellites ne reçoivent pas de ravitaillement et, puisqu’il n’y a pas de station-service dans l’espace, une fois à sec c’est la panne.

Se placer sur une orbite cimetière avant la panne sèche

Cette dépendance peut poser des problèmes lorsque le lancement ne s’effectue pas comme prévu et que le satellite n’est pas placé sur la bonne orbite. Il brûle alors une partie de ses réserves pour rejoindre sa position finale, réduisant sa durée de vie. C’était par exemple arrivé à SES-14 et Al Yah 3.

Avant que leurs réserves ne soient complètement épuisées, les satellites en fin de vie se désorbitent et brûlent dans l’atmosphère ou bien rejoignent une orbite dite « cimetière » pour ne pas encombrer inutilement des zones utilisées par d‘autres satellites en service et éviter des collisions… avec la création de débris et le risque d’une réaction en chaîne (ceux qui ont vu le film Gravity savent de quoi on parle).

C’est ce qui est arrivé au satellite géosynchrone 901 d’Intelsat, encore parfaitement opérationnel pour la partie télécommunication, mais à court de carburant. Dans son cas, l’orbite cimetière se trouvait à 300 km au-dessus de celle géosynchrone (36 000 km, pour rappel). Il s’y est placé en décembre 2019… en attendant l’arrivée de MEV-1 et avec l’espoir de reprendre du service pour quelques années supplémentaires.

MEV-1 va « redonner vie » au satellite IS-901 d’Intelsat