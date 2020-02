Flock dit stop au copier-coller

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

Quel plus bel hommage à l'inventeur du copier-coller que l'information en ligne en 2020 ? Notamment dans le domaine de « la tech » où il suffit souvent de reprendre ce que publient les confrères américains en l'adaptant au public français, aux réseaux sociaux et aux grands manitous de notre temps : les algorithmes, qui font et défont les succès.

Une manière de nous ensevelir chaque jour sous des articles, chaque scandale chassant l'autre. Les alertes sur la situation environnementale se multiplient sans plus étonner, mais un financement de Jeff Bezos fait parfois la une, malgré les multiples impact d'Amazon dans nos vies, qui ne sont pas toujours très positifs.

Que dire des abus du statut d'auto-entrepreneur et la génération de « travailleurs du clic » précaires presque invisibles qu'il permet ? On préfère se féliciter de la hausse de la création d'entreprises. Pendant ce temps, la situation sur le coronavirus n'obsède certains que par l'impact qu'il peut avoir sur les valeurs boursières.

Et que trouve le nouveau ministre des solidarités et de la santé à en dire ? Il félicite la Chine qui « a pris ses responsabilités en prenant des mesures de confinement très rapidement » précisant qu'il n'est « pas sûr qu’il serait possible de réaliser tout cela dans un pays où les réseaux sociaux seraient ouverts », sur une radio nationale de service public.

Les réseaux sociaux, leur supposé anonymat (qui n'existe pas) sont d'ailleurs une cible facile, même lorsqu'ils sont attaqués sans rapport. Il en est de même pour les « complots Russes », alors qu'il y a pourtant en matière d'espionnage entre pays de quoi parfois s'alerter. Cela se passe parfois même assez loin de nous, jusque dans l'espace.

Cette chronique est financée grâce au soutien de nos abonnés. Vous pourrez la retrouver en accès libre dès la semaine prochaine, comme toutes les précédentes publications de Flock dans nos colonnes.