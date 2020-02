Galaxy S20 (5G) à 120 Hz, Galaxy Z Flip pliable : ce qu’il faut retenir de la conférence Samsung

C’est fait : les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra avec un écran à 120 Hz et de la 5G (en option) sont officiels. Ils seront disponibles à partir du 13 mars, dès 909 euros. Le fabricant lance aussi son Galaxy Z Flip à deux écrans (dont un rikiki de 1,1") pour 1 500 euros. Il sera mis sur le marché... à la Saint-Valentin.

Hier soir, Samsung organisait sa soirée #Unpacked 2020 afin d'y présenter ses nouveaux produits. L'année dernière (notre compte rendu) cet évènement s’était déroulé une semaine seulement avant le MWC de Barcelone, Samsung a cette fois-ci laissé plus de marge puisque le salon espagnol doit ouvrir ses portes le 24 février.

Tout du moins, s'il est maintenu. En effet, en raison de l’épidémie de coronavirus 2019-nCoV (Covid-19), plusieurs sociétés ont déjà annoncé qu’elles ne viendraient pas ou avec un effectif réduit, la question de l'annulation pure et simple était désormais sur la table. Une réunion devrait d'ailleurs se tenir vendredi.

Mais cela n’a rien changé aux plans de Samsung dont la conférence s’est déroulée comme prévu, avec visiblement une salle comble à San Francisco. De nombreuses annonces y ont été faites. Comme les rumeurs le laissaient entendre depuis des mois, il était question des nouveaux Galaxy S20/S20+/S20 Ultra.

Un nom choisi pour être en phase avec l'année 2020, qui casse avec les habitudes de la marque (qui auraient mené à choisir la référence S11). On a également eu droit au Galaxy Z Flip. Second smartphone pliable du coréen, il se veut plus accessible que le Galaxy Fold. Espérons également qu'il n'en connaîtra pas les déboires techniques.

Les accessoires étaient également à l'honneur avec l'arrivée prochaine des écouteurs Buds.

Galaxy S20 : de 6,2" à 6,9", jusqu'à 16 Go de LPDDR5, 5G en option