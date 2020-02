Flock ne sait quelle pilule choisir

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

Tout le monde le sait désormais, Bouygues construction a été la cible d'un rançongiciel. Et si la société travaille bien avec l'ANSSI sur le sujet, elle ne joue pas vraiment la transparence dans sa communication pour le moment, multipliant les communiqués de plus en plus succincts. Espérons qu'ils ne seront pas en charge du « porte-avion » Cyber campus.

Une tendance au flou que l'on retrouve chez le gouvernement pour son simulateur des résultats de la réforme des retraites, qui doit n'arriver qu'après son vote. Une affaire bien moins facile à mener que de mettre fin au besoin de fournir des justificatifs de domicile dans les démarches administratives. Il faut dire qu'il y a plus urgent : la guerre contre le porno en ligne. Et pendant ce temps, notre bonne vieille copie privée tente de se répandre un peu plus, encore et encore...

