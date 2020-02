Le récap' des bons plans du moment, semaine 6

Cette semaine, NVIDIA a lancé son service de jeux en streaming GeForce Now, tandis que nous nous penchions sur l’évolution du prix de la DDR4 sur INpact Hardware. Nous nous sommes également intéressés au photovoltaïque et à la consommation des objets connectés. Si les soldes sont finis, ce n’est pas la fin des bons plans pour autant.

Comme c’est le cas depuis des mois, les opérateurs de téléphonie mobile n’arrêtent pas de proposer des promotions pour leurs nouveaux clients, souvent pendent six à douze mois. Dernier en date : Cdiscount avec 60 Go pour 8,99 euros par mois, pendant un an. Comme toujours, vous pouvez comparer l’ensemble des offres sur Tous les forfaits et sur Les offres Internet pour le fixe.

Du côté de la mémoire, vous pouvez acheter 32 Go (4x 8 Go) de DDR4 Crucial Ballistix à 2 666 MHz pour 114 euros. Vous pouvez également sauter le pas pour 64 Go (2x 32 Go) de Corsair Vengeance Pro RGB à 3 200 MHz pour 312,19 euros, de quoi même grimper à 128 Go sur une plateforme avec un Core de 9e génération.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :