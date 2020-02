Guillaume Poupard (ANSSI) : ne mélangeons pas Alicem avec la reconnaissance faciale

À l’occasion du Forum international de la cybersécurité (FIC) de Lille, Guillaume Poupard a bien voulu répondre à nos questions. Parmi les sujets, la souveraineté européenne, l’ENISA, ou encore la reconnaissance faciale.

Au FIC, l’ANSSI a plaidé pour « une souveraineté européenne en matière de cybersécurité ». Comment assurer cet objectif dans un secteur si régalien ?

C’est le cœur du sujet. La souveraineté nationale est un sujet de longue date, toujours d’actualité. À côté de cela, il y a trois ans, celui qui parlait de souveraineté européenne, et cela m’est arrivé, se faisait taper sur les doigts, car par définition elle ne peut être que nationale.

Aujourd’hui, cela a changé. Au niveau national, le Président de la République est le premier à parler de ce sujet. La nouvelle Commission est très « pushy » pour l’évoquer. Tout l’enjeu est donc de bien expliquer que ce ne sont pas deux souverainetés qui s’opposent, mais qui se répondent et s’aident mutuellement. En tout cas c’est comme ça que je le comprends et que j’ai envie de le jouer.

Comme je l’ai dit lors de l’ouverture du FIC, de super puissances sont en train de se dégager au niveau du numérique. La volonté de la France est de rester dans le premier cercle de ces super puissances sauf que c’est un petit pays. Grand par plein d’aspects, mais petit pays. Et donc que si on a envie d’y rester, on a absolument besoin de la souveraineté européenne.

La souveraineté nationale française a besoin de l’Europe pour se réaliser dans le domaine cyber. À l’inverse, à un moment où l’EU veut développer sa souveraineté européenne, elle a besoin de la France comme un État membre leader. Ce ne sont pas que des mots. L’idée est de se demander comment faire cela pour mettre cela en œuvre très concrètement.

Des choses ont été faites et où les aspects nationaux et européens s’emboitaient. Ce fut le cas avec la directive NIS, finalement. La LPM et la loi allemande ont été apportées à la commission, puis transformées en directive et ensuite transposées. C’est là où les souverainetés miroitent et où on a toujours veillé à ce cela n’empiète pas sur les souverainetés, mais les renforcent. Voilà pourquoi on a refusé que l’ENISA soit une agence supranationale, mais qu’elle aide les États à travailler ensemble.

Un autre exemple très récent, c’est la 5G. Tous les États européens sont soumis à une pression monstrueuse, et chinoise et américaine, trop forte pour un État tout seul. En France, on arrive encore à résister, et encore. Dans la plupart des pays, cela a créé des clashs. Le fait de reprendre le sujet ensemble, à 28, avec la Commission, de faire une analyse de risques commune, publiée en octobre, de construire une toolbox présentée mercredi dernier… voilà une manière de concilier les intérêts européens et les questions nationales.

Comment faites-vous pour assurer une égalité des chances entre des pays différents ?