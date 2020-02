Réforme des retraites : les députés LREM veulent un simulateur du montant des futures pensions

Alors que le « simulateur de parcours » proposé par le gouvernement fait l’objet de nombreuses critiques, la majorité souhaite que chaque Français puisse avoir, par le biais d'un site officiel, une estimation du montant de sa future retraite. Des dispositions qui ne seraient applicables qu'une fois le texte définitivement adopté.

Réunis en commission spéciale, les députés ont entamé hier l’examen du projet de loi « instituant un système universel de retraite ». Une réforme parfois perçue comme « complexe », dixit le gouvernement, mais qui « offre la perspective d’une simplification sans précédent de l’accès des assurés à leurs droits à retraite ».

L’exécutif promet en effet que chacun disposera « d’une information actualisée, fiable et exhaustive de l’ensemble de ses droits », par le biais d’un compte personnel accessible en ligne. Et ce « tout au long de sa carrière ». Cet espace permettra notamment d’avoir « une estimation du montant de sa retraite en fonction de différentes hypothèses d’évolution de carrière », afin que les actifs puissent « mieux prévoir leur départ en retraite et (...) faire un choix en toute connaissance ».

Pour mettre en œuvre cette réforme, le ministère des Solidarités et de la santé a toutefois demandé à pouvoir légiférer par voie d’ordonnance. Ce qui n’est pas du goût des députés LREM.

Un « droit à l’information » renvoyé à une ordonnance