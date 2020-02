Jeux d'espions dans l’espace

La surveillance et l’espionnage ne se déroulent pas que sur Terre : un drôle de ballet avec des satellites et des vaisseaux-espions se déroule aussi à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Les militaires français ont ainsi déjà dû faire face à d’étranges « manœuvres d’approche et d’observation »… et plus si affinité.

Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’expliquer à de nombreuses reprises, une des missions d’Ariane 6 est d’assurer à L’Europe – et donc à la France – de conserver son autonomie d’accès à l’espace. Nous pouvons en effet envoyer les satellites que nous voulons en orbite (pour des télécommunications, du guidage, du repérage, de la cartographie, etc.), sans avoir besoin de passer par un « partenaire »… avec tous les risques que cela sous-entend pour des missions relevant de la sécurité nationale par exemple.

Sur Terre, l’espionnage étatique, militaire ou civil passe par la surveillance d’Internet et le piratage des ordinateurs/serveurs, mais n’allez pas croire que cette pratique s’arrête à la ligne imaginaire de Kármán, qui définit la limite entre l’atmosphère terrestre et l’espace. À plusieurs centaines/milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes, des satellites jouent un double jeu, viennent se placer à proximité d’autres engins spatiaux pour les espionner et ils pourraient même leur causer des dégâts physiques.

Il y a quelques jours, des astronomes amateurs ont ainsi suivi l’étrange comportement de la sonde russe Kosmos 2542 qui est venu se placer à proximité d’un satellite américain dont la mission est classée secret défense. Ce genre de manœuvre n’est pas exceptionnel et des satellites français ont déjà reçu la « visite » de sondes étrangères.

Une guerre froide qui dure depuis des années déjà, comme l’ont déjà affirmé sans détour plusieurs généraux et chefs d’état-major français.

Espionnage : « Il se passe beaucoup de choses dans l’espace »