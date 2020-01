Facebook : comment mettre de la distance entre votre compte et vos activités sur le Net

Facebook est capable, lorsque certains de ses outils sont utilisés par des sites ou des applications tierces, de vous pister en ligne. Rien de nouveau ou surprenant, mais vous pouvez désormais faire le ménage. Cela n'empêchera par contre pas le réseau social de Mark Zuckerberg de continuer à stocker les données.

Après l’avoir annoncé l’été dernier, Facebook propose désormais à tous ses utilisateurs de gérer « l’activité partagée par les entreprises et organisations que vous avez visitées en dehors de Facebook ». En gros, il s’agit du pistage effectué lors de l'utilisation d'outils maison par des sites et applications tierces, permettant à Facebook de récupérer des données.

Celles-ci sont ensuite utilisée pour affiner votre profil et vous proposer des publicités ciblées. Une page dédiée a été mise en place, renseignant sur le fonctionnement du dispositif :

Facebook, bon samaritain ?

Elle comprend également des outils de contrôle de vos données (nous y reviendrons). Une énième annonce du réseau social, qui a tout de même son intérêt dans la pratique, visant à redorer son blason sur la question de la vie privée. Il faut dire qu'il avait pris du plomb dans l’aile depuis l’affaire Cambridge Analytica – même s'il n’était pas reluisant avant – et la fuite de données personnelles sur plusieurs dizaines de millions de comptes.

Facebook avait également été condamné à plusieurs reprises pour des manquements sur le respect de la vie privée : 150 000 euros de la part de la CNIL en mai 2017, 1,2 million d’euros de l’Agence Espagnole de Protection, 5 milliards de dollars de la FTC en juillet 2019, 550 millions suite à un recours collectif aux États-Unis, etc.

Rappelons que la société dispose d’une large empreinte sur Internet avec près de 3 milliards d’utilisateurs uniques par mois sur l’ensemble de ces produits. Sentant le vent tourner, Marck Zuckerberg s’était transformé en Captain Obvious lors de la conférence F8 2019 (notre compte rendu).

Il reconnaissait alors ne pas avoir « la meilleure réputation sur le sujet en ce moment et en profitait pour se présenter comme un fervent défenseur de la vie privée. Le tout accompagné des habituelles excuses et de belles promesses.



Je le jure… pour la 314e fois

Les mois suivants, de nombreux changements ont été annoncés sur la gestion des paramètres de confidentialité au sein de Facebook, l’ajout d’explications sur les raisons ayant poussé à afficher telle ou telle publicité, etc. Certains étaient plus consistants que d’autres, mais les options étaient toujours centrées sur Facebook.

En mai 2018, en mai 2019 et encore en août 2019, une nouvelle fonctionnalité était annoncée. Elle était différente puisque la promesse était alors de vous permettre de « voir et contrôler les données que les applications et les sites Web partagent avec Facebook ». Après presque deux ans d’attente, elle est disponible pour tout le monde.

Mais comme (trop) souvent, le diable se cache dans les détails.

Une longue liste de « partenaires » et des exceptions