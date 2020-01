Le récap' des bons plans du moment, semaine 5

Cette semaine, nous sommes revenus sur l’eSIM chez Sosh, la 5G et l’exposition aux ondes, les critères pour bien choisir son NAS, la certification 80 Plus des alimentations PC et le clavier AZERTY+ de LDLC après un mois d’utilisation. Imperturbable, la Team Bons Plans a déniché de nouvelles promotions.

Dans 6 jours les soldes seront finis. En effet, cette année nous inaugurions la nouvelle période de 4 semaines au lieu de 6 semaines, aussi bien pour les soldes d’hiver que d’été. Les soldes n'ont pas franchement été plus intenses pour autant, bien au contraire. Les multiples promotions tout au cours de l'année ainsi que la période du Black Friday fin novembre ont mis à mal les soldes de janvier.

Les réductions continuent par contre, période de soldes ou non. LDLC propose cette semaine 20 % de réduction sur une sélection de produits Logitech G, ce qui permet de profiter du volant G29 avec son pédalier à 159,95 euros au lieu de près de 250 euros en temps normal.

Sosh relance son forfait 4G de 50 Go à 9,99 euros au lieu de 24,99 euros jusqu'au 17 janvier. B&You avec son forfait 4G de 60 Go à 11,99 euros avec 8 Go de roaming jusqu'au 4 février et enfin RED by SFR avec son forfait 4G de 60 pour 12 euros sans limite de durée jusqu'à aujourd'hui… mais qui sera très certainement prolongé.

