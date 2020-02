Forfaits fixes et mobiles : deux ans de hausses et d’options ajoutées automatiquement

Vous ne rêvez pas, les opérateurs augmentent doucement, mais inexorablement, leurs tarifs sur le fixe et le mobile. Pour les détenteurs d’une offre à quelques euros par mois, ils tentent ainsi régulièrement d’ajouter des options payantes, peu importe qu’elles vous soient ou non utiles. Voici notre état des lieux.

SFR vient d'augmenter le prix de sa Box 8 quelques mois seulement après son annonce. La raison ? Une simple augmentation du débit pour s'aligner à la nouvelle offre Livebox d'Orange. À qui sera appliqué ce tarif, dans quelles conditions ? Impossible à dire. Les FIS ne livrant que peu d'informations. le FAI n'a pas encore répondu à nos questions.

Une pratique peu transparente à laquelle s'ajoute des hausses de prix récurrentes visant certains clients. On repense alors à Alain Weill, prenant les rênes d'Altice France, jurant cœur sur la main que de telles pratiques n'auraient plus lieu sous son règne. Une promesse qui aura tenu à peu près aussi longtemps que celle de la fin des promotions par Patrick Drahi.

Mais laisser penser que la marque au carré rouge est la seule à revoir ses prix à la hausse serait trompeur. Si elle a été un précurseur en la matière, ses concurrents ont rapidement pris le pli et en ont presque tous abusé ces deux dernières années. Pour le vérifier, nous sommes ainsi remontés jusqu'à fin 2017.

Une époque où les forfaits avec plusieurs dizaines de Go coûtaient parfois moins de 3 euros et les Box étaient à moins de 5 euros par mois, la plupart du temps pendant un an. La guerre des promotions faisait alors rage.

La chimère des offres « valables à vie »