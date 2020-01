Changer de forfait internet mobile/fixe : les meilleures offres du moment

Vous souhaitez changer de forfait pour votre accès de téléphonie et d'accès à internet sur le fixe et/ou le mobile, mais vous ne savez pas où donner de la tête ? Nous avons sélectionné plusieurs offres parmi les plus intéressantes de ces derniers jours pour vous permettre de commencer l'année avec de belles économies !

Changer de forfait sur le fixe et/ou le mobile est une procédure très simple grâce à la portabilité : vous souscrivez à une offre et le nouvel opérateur se charge de récupérer votre ancien numéro de téléphone (fixe ou mobile) et résilier votre abonnement ; vous n’avez plus qu’à renvoyer les équipements dans le cas du fixe.

Il ne faut donc pas hésiter à faire jouer la concurrence et changer de crémerie régulièrement pour profiter des meilleures offres. Pour rappel, vous pouvez facilement comparer les différents forfaits via nos comparateurs :

Vous payez plus de 15/20 euros par mois ? Lisez la suite attentivement…

Dans la majorité des cas, vous ne devriez pas payer plus de 15 euros par mois sur le mobile et 20 euros sur le fixe, sauf à avoir des besoins particuliers (débit, services, éligibilité…). Pour rappel, des frais de résiliation sont généralement demandés, mais les quatre opérateurs nationaux proposent de vous les rembourser à hauteur de 100 à 150 euros. Pensez à faire un tour du côté de nos bons plans :

Sur le mobile, nous n’avons sélectionné que des forfaits sans engagement, à une exception près. Suivant les opérateurs, les promotions peuvent être uniquement valables pendant six mois à un an, avant de parfois quadrupler. Ce n’est pas le cas sur le fixe, car la règle est d’avoir un engagement d’un an, à deux exceptions près : Sosh et RED by SFR.

Avant de sauter le pas, il faudra être prudent sur certains points, notamment la couverture pour le mobile (tous les opérateurs ne se valent pas partout en France) et les technologies disponibles dans votre logement (xDSL, fibre, câble). Nous avons déjà longuement détaillé ces questions dans de précédentes actualités :

Un forfait bloqué et/ou à moins de 5 euros par mois

Si vous cherchez un forfait bloqué – pour un enfant/adolescent par exemple – Orange propose 2h et 100 Mo de data pour 2,99 euros par mois pendant un an, avec un engagement d’un an. La même offre sans engagement est à 4,99 euros par mois chez Sosh.

Pour les forfaits non bloqués, les tarifs commencent aux alentours de 2 euros par mois seulement, un palier popularisé par Free, mais le trublion n’est pas le plus intéressant aujourd’hui : Syma propose 2h et 1 Go de data pour 1,90 euro. Si vous cherchez la meilleure promotion possible quitte à changer d’opérateur dans six mois, Cdiscount Mobile est à 2,99 euros seulement pour des appels, SMS/MMS illimités et 30 Go de data.

Jusqu’à 100 Go de data pour 10 euros par mois

Passons ensuite aux forfaits aux alentours d’une dizaine d’euros par mois, avec appels, SMS et MMS illimités. Le choix se fera donc quasi exclusivement en fonction de la quantité de data (généralement illimitée avec « Fair use ») et des options de roaming en Europe. Deux opérateurs sont sous les 10 euros : Auchan Telecom avec 100 Go et 5 Go depuis l’UE, Free Mobile avec respectivement 60 et 4 Go. Dans les deux cas, le tarif au bout d‘un passera à 19,99 euros par mois.

Si vous ne voulez pas d’une augmentation au bout d’un an, plusieurs opérateurs proposent des offres sans limite de durée... ce qui ne signifie pas qu’elles sont valables « à vie ». Ils peuvent en effet décider de changer les conditions et le tarif à tout moment, libre à vous de les accepter ou de partir ; un forfait sans engagement est à double sens...

Réglo Mobile (Leclerc) est à 9,95 euros par mois pour 40 Go, mais avec seulement 1h d'appels, 100 SMS, 10 MMS et 4 Go en roaming depuis l’UE. Bouygues Telecom et RED by SFR sont à 12 euros par mois avec 60 Go de data et 8 Go dans l’UE dans les deux cas. Sosh est au même prix, mais uniquement pendant un an et avec seulement 20 Go.

Il existe aussi une offre « ajustable » : Le complet de Prixtel. Elle fonctionne avec trois paliers (5, 15 et 50 Go) et vous êtes facturé en fonction de votre consommation. Actuellement, ils sont à respectivement 4,99, 9,99 et 14,99 euros par mois pendant un an. Une offre intéressante si votre consommation varie d’un mois à l’autre.

Des forfaits à 100 Go pour 20 euros, sans limites de durée

Enfin, plusieurs forfaits à 20 euros par mois vous donnent accès à 100 Go de data. Seul Free propose de l’illimité, mais à condition de disposer également d’un abonnement Freebox. Là encore, la data en roaming est le principal élément différenciant : 10 Go depuis l’UE chez Bouygues Telecom et RED by SFR, 5 Go chez NRJ Mobile et 25 Go depuis 65 destinations (dont l’UE, les États-Unis et le Canada) chez Free Mobile.

Ce dernier tire donc son épingle du jeu, mais B&You et RED restent des alternatives intéressantes si la couverture de Free Mobile n’est pas satisfaisante dans votre zone géographique.



Sur le fixe : 10 euros pour de l’ADSL, 15 euros en xDSL/fibre avec TV

Changeons de registre et passons sur l’Internet fixe. Les fournisseurs d’accès à Internet ont plus ou moins accordé leurs violons sur les promotions la première année, mais Free arrive tout de même à tirer son épingle du jeu avec la Freebox Crystal à 10 euros par mois pendant un an.

Pour profiter de la fibre à 1 Gb/s et de la télévision, il faudra passer à la mini 4K à 15 euros par mois. La Bbox Fit est au même prix, mais sans TV et avec 200 Mb/s seulement en téléchargement. Chez RED by SFR, seul le xDSL est proposé à 15 euros. Les abonnements FTTH des autres FAI commencent à 20 euros par mois.

20 euros par mois une box xDSL/fibre sans engagement

Si vous souhaitez un tarif plancher sans engagement en fibre optique, alors vous n’avez que deux choix : Sosh à 19,99 euros par mois pendant un an avec 300 Mb/s symétriques, ou bien RED by SFR à 22 euros par mois, avec les options débit plus (1 Gb/s en téléchargement, 400 Mb/s en upload) et appels vers les mobiles offertes.

Des offres de 25 à 40 euros avec des services supplémentaires

Les offres plus haut de gamme des opérateurs proposent des options supplémentaires pour tenter de vous séduire. Avec Ultym, Bouygues Telecom ajoute un répéteur Wi-Fi, un bonus au choix (Canal+ Série, Clé 4G, Playzer ou bouquet TV Bbox Jeunesse) et un abonnement LeKiosk pour 25 euros par mois pendant un an en xDSL ou fibre.

Les clients FTTH pourront prochainement profiter d’un nouveau modem avec Wi-Fi 6 et réseau local à 10 Gb/s, mais les détails manquent encore. Si vous n’êtes pas pressé et qu’Ultym vous intéresse, nous vous conseillons d’attendre la fin du mois afin de voir ce qu’il en est exactement.

Orange permet de monter jusqu’à « 2 Gb/s partagés » en fibre avec sa Livebox et proposent sur demande un second décodeur TV UHD avec Livebox Up Fibre à 30,99 euros par mois pendant un an. En xDSL, il faut se contenter de la Livebox 4 pour le même prix. SFR Premium donne accès à un abonnement Internet Partout (4G) de 30 Go et au pack SFR Sécurité + Password pour 39 euros par mois en fibre et 33 euros par mois en xDSL.

Free et… ses six offres sur le fixe, une seule à moins de 30 euros par mois

Reste enfin le cas de Free qui propose le plus grand nombre de forfaits : six, dont un seul se place sous la barre mythique des 30 euros par mois après la première année… alors qu’il s’agissait pendant un temps de la marque de fabrique du FAI.

Le choix dépendra ensuite de critères subjectifs. Certains se laisseront peut-être séduire par le lecteur Blu-ray, les 250 Go et TV by Canal Panorama de la Freebox Révolutions à 20 euros par mois. D‘autres lui préféreront peut-être la Freebox One (à condition d’avoir sa prise téléphone/fibre à côté de sa TV) avec Netflix Essentiel et une sortie vidéo 4K HDR pour 30 euros par mois, un tarif finalement assez élevé la Révolution avec Netflix on arrive à 28 euros par mois.

Une situation qui s’explique en partie par la promotion plus importante la première année sur la Révolution (15 euros) comparée à celle de la One (10 euros). Enfin, Free est le seul à grimper en 10G EPON (8 Gb/s) avec sa chère Freebox Delta à 40 euros par mois sans télévision, ou 49,99 euros par mois avec le player Devialet à 480 euros. Ces deux forfaits sont désormais les seuls à être sans engagement.



