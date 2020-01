Quelles solutions utilisez-vous pour protéger vos données ?

Pour protéger les données, il existe différents moyens : outils intégrés aux OS, applications tierces, stockage local ou externe, via un NAS, un service en ligne, etc. Mais vous, vous utilisez quoi ?

Pour éviter de perdre des données, il existe différentes possibilités, mais la redondance est en général la règle d'or. Disposer de plusieurs copies, à plusieurs endroits, afin de pouvoir tout récupérer en cas de problème.

Au sein d'un même dispositif de stockage, on mise en général sur le RAID qui permet de se prémunir contre la perte d'un ou plusieurs HDD/SSD. Ces derniers peuvent être reliés directement à la machine (S-ATA, PCIe, USB ou Thunderbolt) ou présents sur le réseau local à travers un NAS. C'est la solution idéale pour une famille ou en entreprise.

Chaque système d'exploitation (OS) moderne dispose d'outils intégrés pour faciliter la sauvegarde. Vous pouvez ainsi préserver différents dossiers/fichiers, avec ou sans versionning. Mais il existe aussi des outils tiers, gratuits ou payants, qui peuvent rendre cette tâche plus aisée avec des fonctionnalités parfois plus avancées.

On peut également placer certaines données dans un service en ligne, avec ou sans synchronisation en temps réel, pour y accéder de n'importe où, mais aussi pouvoir les retrouver en cas de vol, d'incendie ou d'inondation par exemple. Attention néanmoins aux fuites et autres failles de sécurité, une couche de chiffrement peut vous sauver !

Et vous, qu'utilisez-vous ? Voici un petit sondage à réponses multiples, qui vous permettra de nous le dire. Nous n'y sommes pas trop entrés dans les détails, pour vous laisser nous en dire plus sur les appareils, services et applications de votre choix et vos critères au sein de nos commentaires.