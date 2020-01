Soldes hiver 2020 : le récap' des bons plans, édition spéciale

C’est parti ! Pendant quatre semaines, les revendeurs peuvent proposer des soldes, une pratique commerciale encadrée. Comme toujours il faudra être rapide puisque les quantités sont souvent très limitées. Nous mettrons régulièrement à ce jour ce récapitulatif.

Les soldes s’enchaînent avec le même rythme : début janvier pour ceux d‘hiver et fin juin pour ceux d’été. Cette année, une nouveauté : ces périodes commerciales ne durent plus que quatre semaines au lieu de six, comme le prévoit cet arrêté du 27 mai 2019. Le but reste le même : permettre de revendre à perte pour les boutiques, une pratique interdite le reste de l'année.

Les soldes hiver 2020 ont débuté ce matin à 8h pour l’ensemble des boutiques de France – y compris sur Internet – avec des exceptions pour certains départements. Cette période commerciale prendra fin le mardi 4 février 2020. La prochaine période se déroulera du mercredi 24 juin au 21 juillet.

Rappels des règles et droits du consommateur

Comme chaque année, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rappelle quelques règles : « Les limitations de garanties sur les produits soldés sont illégales. Un article soldé bénéficie des mêmes garanties en matière de défauts de fabrication non apparents, de défauts de conformité ou de service après-vente que tout autre article ».

Ainsi, « en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l'article ou de le rembourser au consommateur. En cas de défaut de conformité identifié dans les deux ans après l’achat, le vendeur est tenu de vous proposer la réparation ou le remplacement du bien non-conforme, ou, en cas d’impossibilité de ces deux options, de vous rembourser le bien ».

Pour rappel, « les soldes ne pouvant porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois, les commerçants ne peuvent pas se réapprovisionner pendant ces opérations commerciales (contrairement aux promotions). La distinction entre les articles soldés et non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs dans le point de vente ».

Twitter et flux RSS pour ne pas louper de bons plans

Les stocks étant limités, il faudra être rapide pour profiter de certaines promotions. Afin de recevoir au plus vite nos bons plans dès leur mise en ligne, vous pouvez vous abonner à ce flux RSS, suivre notre compte Twitter et/ou vous rendre sur cette page dédiée aux soldes d’hiver 2020.

Comme toujours, vous pouvez également vous inscrire à nos newsletters. Pensez également à nous notifier de vos trouvailles via ce formulaire dédié en bas de cette page pour en faire profiter le reste de la communauté.

Recevoir nos bons plans par email

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :