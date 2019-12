Exposition aux ondes : l’application Open Barres de l’ANFR affiche le DAS de votre smartphone

Comme l‘avait demandé le gouvernement, l’ANFR a mis à jour son application Open Barres pour y afficher le DAS des smartphones. L’Agence propose les résultats des mesures effectuées à sa demande par des laboratoires indépendants et ceux des fabricants, notamment via la base de données du Bundesamt für Strahlenschutz.

Cette application est disponible depuis fin août 2018. Elle « permet d'effectuer un diagnostic en temps réel de l'état d’un réseau mobile ouvert au public » en évaluant « de manière objective la force du signal de votre opérateur lors d'un déplacement ». Elle a été mise à jour juste avant Noël afin d’intégrer « la fonction DAS dans l'application ».

Il y a tout juste deux mois, le gouvernement annonçait l’arrivée de cette fonctionnalité dans Open Barres, avant la fin de l’année. Il s’agissait de l’une des actions dévoilées par les ministres de la Transition écologique et solidaire, des Solidarités et de la Santé, et de l’Économie et des Finances suite à la publication d’un épais rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

