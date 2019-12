Retour sur le succès (ou l’échec) partiel de la capsule spatiale habitable Starliner de Boeing

Malgré un retour sur Terre au bout de deux petits jours, Boeing et la NASA refusent de parler d’un échec pour la capsule Starliner, qui n’a pourtant pas été en mesure de rejoindre la Station spatiale internationale. La NASA développe une autre capsule habitable avec SpaceX, mais cette dernière aussi a subi un important revers après son dernier lancement.

Vendredi dernier, la NASA et Boeing envoyaient dans l’espace une capsule habitable CST-100 Starliner. Il s’agissait d’une répétition générale sans membre d’équipage à bord. Elle ne s’est pas passée comme prévu : la capsule n’a pas été en mesure de rejoindre et de s’arrimer à la Station spatiale Internationale. Une mauvaise nouvelle de plus pour Boeing, empêtrée depuis des mois dans la crise des avions 737 Max, qui a notamment conduit à la démission de son patron (Dennis Muilenburg)

Starliner a néanmoins rempli d’autres objectifs et les Américains préfèrent voir le verre à moitié plein, s'enorgueillissant à qui veut l’entendre d’avoir effectué le premier atterrissage sur la terre ferme d’une capsule américaine habitable. Un demi-échec – ou un demi-succès – qui rappelle celui de Crew Dragon de SpaceX : un sans-faute avec un arrimage à l’ISS et un retour sur Terre sans encombre avant… d’exploser lors d’un test de mise à feu de ses moteurs.

L’enjeu derrière les capsules Starliner et Crew Dragon est important pour les Américains, aussi bien sur le plan économique que politique : s’émanciper des Russes et du vaisseau Soyouz. Ce dernier est pour rappel le seul à pouvoir emmener et ramener des astronautes dans la Station Spatiale Internationale depuis l’arrêt du programme de navette spatiale, le dernier vol d’Atlantis a eu lieu en juillet 2011.

Quand l’horloge déraille, l’orbite trinque