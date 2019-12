Revente du .org : des questions, des réponses, toujours autant d’incertitudes

La revente de Public Interest Registry et du .org au fonds d'investissement Ethos fait couler de l'encre. Malgré la création d'un site dédié, l'entreprise est pressée de questions. Les réponses sont malheureusement incomplètes, les peurs principales étant loin d'être apaisées.

Mi-novembre, Ethos Capital annonçait le rachat de Public Interest Registry. Le fonds d’investissement va dans la foulée récupérer la gestion du .org, domaine de premier niveau (TLD, Top Level Domain) utilisé par de nombreuses structures, dont Wikipedia, Internet Archive, Framasoft ou encore Mozilla.

Public Interest Registry (PIR) était géré jusqu’ici par l’Internet Society (ISOC), tous deux des organismes sans but lucratif. Le rachat par Ethos soulevait de fait la question de la tarification. De nombreuses ONG utilisant le .org, une hausse sensible du prix était-elle à prévoir ? Les questions, depuis, se sont multipliées, Mozilla s’est impliqué et Ethos a fourni de nombreux éléments de réponse. Résumé.

Le rachat et la promesse initiale