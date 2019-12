Décidément volubile lors de son audition au Sénat, Stéphane Richard se félicite du bon démarrage d’Orange Bank et donne au passage de nouveaux chiffres. Il revient également sur le partenariat entre Djingo et Alexa qui marche dans les deux sens. Enfin, il souhaite que soit mis en place un Cloud Act européen.

En plus des réseaux fixes et mobiles, le président d’Orange a profité de son audition au Sénat pour revenir avec plus ou moins de détails sur d’autres sujets au cœur de la stratégie de l’opérateur, l’assistant numérique et l’enceinte connectée Djingo, Orange Bank, la cyberdéfense, la maison connectée, etc. Voici la seconde partie de notre compte rendu.

Stéphane Richard (Orange) : fin du cuivre, prix de la fibre, 5G et… « foutaise totale »

Djingo, Orange Bank, Cloud Act européen : satisfactions et regrets de Stéphane Richard

Alexa dans Djingo, Djingo dans les enceintes Echo

Nous avons eu droit à l’instant Djingo, l’enceinte connectée d’Orange – avec un assistant numérique maison et Alexa d’Amazon – qui est arrivé en retard de plusieurs mois et deux fois plus cher que prévu, un beau combo. Prévue pour le printemps 2019 à partir de 49 euros, l’enceinte est finalement arrivée à l‘automne à partir de 99,99 euros.