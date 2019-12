Switch Number (Orange Labs) : une application pour disposer gratuitement d’un numéro virtuel

Disposer ponctuellement (et gratuitement) d'un second numéro de téléphone peut être pratique, dans le cadre des petites annonces par exemple. C’est l’objectif de Switch Number, développé par quatre collaborateurs d’Orange (Labs). L’un de ses développeurs, Ludovic Vialle, nous explique les ambitions de son application qui est encore en bêta.

La « Prime Zone » d’Orange Labs est présentée comme « un dispositif d’Orange qui vous propose de découvrir en avant-première des applications mobiles (accessibles sur smartphones et tablettes) conçues par les collaborateurs d’Orange ». Une quarantaine d’applications y sont disponibles, dans des domaines aussi variés que les interactions sociales, la gestion de vélos en libre-service, des visites historiques, des jeux, l'impact écologique de l'utilisation de votre smartphone, etc.

Un numéro temporaire pour les petites annonces (entre autres)

On y trouve également Switch Number, qui permet « de créer un numéro temporaire que vous pourrez utiliser pour toute occasion : vente en ligne, comparateur d’assurances, etc. ». Elle n’est donc pas sans rappeler B.duo, lancée en bêta par Bouygues Telecom fin 2012, disponible officiellement en août 2014 et finalement arrêtée en octobre 2017. Nous pouvons également signaler OnOff avec des numéros virtuels à partir de 3,49 euros par mois et de nombreuses fonctionnalités, dont la portabilité entrante et sortante.

Switch Number a l’avantage d’être entièrement gratuite, mais ne joue pas du tout dans la même cour au niveau des fonctionnalités. Disponible en bêta sur Android et iOS, nous l’avons prise en main afin de voir ce que l’on peut en attendre. Nous nous sommes également entretenus avec Ludovic Vialle, l’un de ses développeurs.

Un petit tour dans les CGU, avec une surprise