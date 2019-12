Tickets de caisse, de CB, bons d’achat... Les députés imposent une impression « à la demande »

Dans le cadre du projet de loi « anti-gaspillage », les députés ont interdit l’impression systématique de nombreux tickets : de caisse, de carte bancaire, bons d’achat, etc. Les débats ont été particulièrement houleux, certains élus craignant par exemple que des commerçants en profitent pour spammer leurs clients de publicité, par mail.

Adieu, les longues notes et autres coupons promotionnels donnés à chaque client dans les caisses de certains supermarchés ? Presque. Après de longs échanges, les députés ont décidé, vendredi 13 décembre, que l’impression des tickets de caisse se ferait désormais « à la demande » du client.

Cette réforme portée par le groupe LREM a toutefois été vivement décriée, jusque dans les rangs de la majorité. « Cette mesure n’est pas de la vraie écologie : c’est de l’emmerdement pour les commerçants ! » a par exemple dénoncé Bruno Millienne (Modem).

Plutôt qu’un compte rendu des débats, Next INpact vous propose une série de questions-réponses pour décrypter cette réforme aux multiples enjeux – environnementaux, sociétaux, techniques, juridiques...

Il n’y aura donc plus de tickets de caisse ?

Absolument pas ! Contrairement à ce qu’ont pu laisser entendre certains parlementaires, il n’est pas question d’interdire les reçus et autres notes. C’est uniquement « l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse » qui sera prohibée. Nuance.

En clair, le client aura le choix. Soit le commerçant lui propose un ticket de caisse, auquel cas il sera possible d’accepter ou de refuser (comme le font d’ores et déjà certains magasins aujourd’hui). Sinon, le client pourra toujours demander – et obtenir – sa note.

Quand cette mesure sera-t-elle applicable ?