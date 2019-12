Les députés veulent que les internautes soient informés de leur « empreinte carbone »

L'Assemblée nationale a adopté hier un amendement imposant aux opérateurs mobile et aux fournisseurs d'accès à Internet de renseigner chacun de leurs clients quant à « l’empreinte carbone » de leur consommation de données. Une mesure qui, si elle est maintenue jusqu’à l’issue des débats, entrera en vigueur en 2022.

« On sait aujourd'hui qu'Internet consomme plus de 10 % de l'électricité mondiale. Si Internet était un pays, par exemple, ce serait le troisième pays le plus consommateur en termes d'électricité » s’est inquiétée la députée Paula Forteza, mardi 10 décembre, dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale.

Dans le cadre des débats sur le projet de loi « anti-gaspillage », l’élue LREM a ainsi proposé à ses collègues un dispositif censé permettre aux internautes de « mesurer concrètement » l’impact de leur accès au réseau sur le plan environnemental.

L’idée ? Indiquer sur chaque facture la « quantité de données consommées », et surtout « l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant ». À l’image de ce qui est proposé lorsqu’on achète un billet de train, par exemple, et qui est exprimé en kg de CO2.

Une réforme applicable en 2022