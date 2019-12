Reconnaissance faciale : les contrôleurs européens veulent « sauver la face »

Le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) évoque « une solution en quête d'un problème », voire « une solution à un problème qui n'existe pas ». L'agence des droits fondamentaux (FRA) de l'Union européenne, de son côté, voudrait l'interdire lors des manifestations, de sorte d'éviter tout « effet paralysant » (« chilling effect » en anglais) .

Le Conseil et le Parlement européen viennent de confirmer la nomination de Wojciech Wiewiórowski au poste de contrôleur européen de la protection des données (CEPD) pour un mandat de cinq ans, suite au décès de Giovanni Buttarelli, son prédécesseur. Contrôleur adjoint du CEPD depuis 2014, ce Polonais, docteur en droit constitutionnel, avait été inspecteur général pour la protection des données à caractère personnel au sein de l'autorité polonaise chargée de la protection des données (GIODO) de 2010 à 2014.

Fin octobre, il s'était illustré en publiant un article intitulé « Reconnaissance faciale : une solution en quête d'un problème ? ». Ce dernier faisait référence aux problèmes posés aux manifestants à Hong Kong, mais également à la population ouïghoure du Xinjiang, par les systèmes biométriques et de vidéosurveillance policiers de reconnaissance faciale.

Il y évoquait également le fait que « la France veut être le premier pays européen à utiliser cette technologie pour l'attribution d'une identité numérique » alors qu'« entre-temps, l'autorité suédoise de protection des données a [...] infligé une amende à une école pour avoir testé une technologie de reconnaissance faciale afin de suivre la présence de ses élèves ».

Alors que de plus en plus de villes américaines interdisent par ailleurs la reconnaissance faciale à des fins policières, et que Portland voudrait aussi l'interdire à des fins commerciales, la lecture de l'intégralité de sa tribune vaut le détour. Nous n'en avons pas moins tenté de la résumer, et de la traduire en français.

Interdiction de la reconnaissance faciale à des fins policières :



San Francisco ✅

Oakland ✅

Berkeley ✅

Sommerville (banlieue de Boston) ✅



Interdiction de la reconnaissance faciale à des fins policières et commerciales :



Portland ⏳ https://t.co/xkwq3cXpNe — Olivier Tesquet (@oliviertesquet) 5 décembre 2019

Fin novembre, l'agence des droits fondamentaux (FRA) de l'Union européenne rendait pour sa part publique son analyse des technologies de reconnaissance faciale, soulignant que « plusieurs États membres de l’UE envisagent ou prévoient d’utiliser cette technologie à des fins répressives ou l’utilisent déjà à titre expérimental ». Alors même que, du fait de sa nouveauté, l'expérience et les études d'impact détaillées manquent.

« Il n'y aura jamais assez de données pour éliminer les biais »