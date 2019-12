Vie privée : les extensions Avast supprimées de Firefox et Opera, un patch en attente

Mozilla et Opera ont supprimé de leurs boutiques d’extensions toutes celles liées à AVG et Avast. Quatre sont concernées, en conséquence de deux billets de blog publiés par Wladimir Palant, auteur d’Adblock Plus.

Avast Online Security, AVG Online Security, Avast SafePrice et AVG SafePrice n’apparaissent plus dans les deux catalogues, mais ne sont pas sur liste noire. À l’origine de ce ménage, une double publication de Wladimir Palant, qui s’est inquiété de leur appétit féroce en données de navigation, en violation manifeste des conditions d’utilisation.

Avast a réagi et indiqué qu’un travail d’adaptation étaient en cours. Google, pourtant avertie du problème, n’a pour l’instant rien fait.

Que s’est-il passé ?