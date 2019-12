Le récap' des bons plans du moment, semaine 49

Cette semaine, on fait le point sur les mesures votées à l'Assemblée sur l'obsolescence programmée. Sur INpact Hardware nous avons décortiqué l'offre de cloud gaming de chez Google : Stadia et les NAS Lockerstor de chez ASUSTOR.

La Black Friday Week, le Black Friday, le Black Week-end et le CyberMonday sont désormais derrière nous, la prochaine grosse échéance commerciale et d'ores et déjà là, puisque la veille de Noël est dans 20 jours seulement . Les revendeurs affûtent donc leurs offres dédiées :

Chez la Fnac, une semaine Xbox est lancée jusqu'au 8 décembre avec de nombreuses remises effectuées sous formes de remboursement, avec jusqu'à 100 euros crédités sur la carte de fidélité.

Rien de neuf chez les opérateurs : Sosh conserve son forfait 4G de 50 Go à 9,99 euros au lieu de 24,99 euros jusqu'au 16 décembre. B&You a prolongé son forfait 4G de 50 Go à 11,99 euros avec 6 Go de roaming jusqu'au 18 décembre et Red by SFR propose toujours son forfait 4G de 60 pour 12 euros sans limites de durée jusqu'au 9 décembre.

