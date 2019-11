Le récap' des bons plans du moment, semaine 47

Cette semaine, nous découvrons les PowerToys pour Windows 10 que Microsoft a ressorti du placard, et nous faisons le point sur le projet PeerTube de Framasoft dans sa version 2.0. Chez Inpact-Hardware on jette son dévolu sur l'offre de Cloud Gaming Google Stadia et on en profite pour faire un point sur les différents acteurs.

Bien que le Black Friday ne commence qu'officiellement le vendredi 29 novembre, les revendeurs proposent d'ores et déjà des offres. Toutefois, celles-ci sont encore bien timides.

On ne doute pas que les opérateurs participeront à cette opération marketing, Sosh a ouvert le bal et propose son forfait 4G de 50 Go à 11,99 euros au lieu de 24,99 euros jusqu'à demain. B&You a prolongé (une nouvelle fois) son forfait 4G de 50 Go à 11,99 euros avec 6 Go de roaming jusqu'au 4 décembre et Red by SFR propose un forfait 4G de 60 pour 12 euros sans limites de durée.

Sur la Fibre Red by SFR propose son forfait à 22 euros par mois avec le premier mois offert et des débits de 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en upload.

Recevoir nos bons plans par email

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :