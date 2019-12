ClearSpace-1 : derrière la « dépanneuse » de l’espace, un enjeu vital

ClearSpace-1 est la première pierre de l’ESA vers le nécessaire besoin de nettoyer l’espace. Un message fort de l’Europe qui va retirer de l’orbite basse un reste de fusée Vega… une goutte d’eau dans l’océan des débris spatiaux. Il faut maintenant que les autres agences spatiales suivent le mouvement et établissent des règles strictes.

La problématique des déchets spatiaux n'est pas nouvelle, elle est présente dans l’esprit collectif depuis des années sans que personne ne s’en émeuve outre mesure, à la manière du réchauffement climatique. L’Agence spatiale européenne a décidé de s’y intéresser officiellement.

Enlever un débris de l’espace : « une première mondiale »

Durant la conférence ministérielle Space19+ de novembre à Séville, l’ESA a passé « commande du premier enlèvement au monde d’un débris spatial ». Le projet baptisé ADRIOS (Active Debris Removal/In-Orbit Servicing) est piloté par une jeune pousse suisse – ClearSpace – avec un lancement prévu en 2025 pour récupérer en orbite basse l’étage supérieur d’un lanceur Vega (appartenant donc à l’ESA) de 2013.

ClearSpace n’était pas la seule société en lice, treize autres étaient dans les starting-blocks, dont des poids lourds comme Thales ou Airbus. « Nous étions définitivement l’outsider de la sélection », lâche Muriel Richard (cofondatrice de ClearSpace).

« C’est le bon moment pour une telle mission », affirme Luc Piguet, cofondateur et président de la société : « Le problème des débris spatiaux est plus que jamais d’actualité. Aujourd’hui nous avons environ 2 000 satellites actifs en orbite et plus de 3 000 en panne »… et encore c’est sans compter le nombre de débris (milliers/millions suivant la taille minimum prise en compte, nous allons y revenir).

Toujours plus de débris, même si on arrêtait d’envoyer des fusées